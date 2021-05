Mujer con un tobillo quebrado y fibromialgia llegó a votar en La Florida: le habilitaron urna móvil

Minka Cortés declaró a T13 que hace 40 años ejerce su derecho a voto y esta no iba a ser la excepción.

Para cumplir con su derecho a voto, Minka Cortés llegó hasta el Gimnasio Municipal de La Florida para participar de este histórico proceso de elecciones, que este domingo cumple su segunda jornada.

Si bien tiene un tobillo quebrado y sufre de fibromialgia, esto no impidio que -acompañada de su esposo- llegara hasta el recinto para votar, lugar donde le dieron todas las facilidades para hacerlo.

Según relató su marido, apenas llegaron, Carabineros y las Fuerzas Armadas lo ayudaron para que su esposa pudiera votar. De esta forma, realizaron los trámites para que en cosa de minutos, le habilitaran una urna móvil, ya que por sus problemas de movilidad, no podía llegar hasta su mesa de votación.

"Todo fue muy expedito (...) Siempre cuando uno anda con una persona con capacidad reducida, siempre hay mas alternativas", comentó y agregó que la motivación para ir a votar fue porque quieren tener "un país mas organizado".

En tanto, Minka declaró que hace 40 años que ejerce su derecho a voto y esta no iba a ser la excepción. "Siempre he votado, desde el año 80" y añadió: "Me lo facilitaron bastante el proceso y estoy muy agradecida".