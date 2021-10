Allamand y revisión de tratados comerciales: "Las declaraciones de Jadue son extremadamente graves"

El canciller se refirió a la propuesta del alcalde y del candidato Gabriel Boric de evaluar los tratados que ha suscrito Chile con otros países.

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, se refirió a la propuesta del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y del ex presidenciable, Daniel Jadue, para revisar los tratados comerciales suscritos por Chile.

Boric afirmó que dicha evaluación no será para "hacer borrón y cuenta nueva", pero señaló que estudiarán los acuerdos que "han impuesto condiciones a Chile, que desde nuestra perspectiva pueden ser desventajosas".

A su vez, Jadue reafirmó la propuesta de Boric y sentenció que “hay que revisarlos todos. Hace no mucho tiempo, un amigo del Presidente actual revisó los tratados, creo que fue el de Estados Unidos, no sé por qué Chile no puede hacerlo”.

En este escenario, el canciller Allamand, en entrevista con El Mercurio, señaló que los dichos de Jadue son "de extrema gravedad" .

Del mismo modo, sostuvo que "la integración al mundo responde a una visión de Estado, ha sido un pilar del crecimiento y ha permitido que los chilenos hayan tenido acceso a bienes de alta calidad y a precios razonables. Echar por la borda el esfuerzo de décadas es una tremenda irresponsabilidad".

A su vez, el ministro recalcó que "la apelación al proteccionismo es simplemente insensata. Chile es una economía pequeña, para crecer debe acceder a mercados más grandes y es imposible hacerlo sin abrir el nuestro".