El pedregoso camino de Boric para ir en busca de los 700 mil votos de Jadue

Menos de 24 horas después de que se concretara una reunión entre Gabriel Boric y Daniel Jadue, que suponía que la estrategia de moderación del candidato FA-PC no descuidara los 700 mil votos que obtuvo el alcalde en primarias, la tensión entre ambos se reactivó. La cúpula PC veía con preocupación la tardanza con que se produjo el encuentro -que asocian a las heridas que dejó en Jadue su aplastante derrota del 18/07- y a ello se asoció la advertencia de Jadue de “cobrarle” a Boric si se movía “un milímetro” del programa. “No hay espacio para amenazas”, contestó el diputado por Magallanes.

Qué observar: Jadue recibió el miércoles a Boric en un café árabe de Recoleta, comuna del alcalde. En la cita, concordaron que el ex abanderado del PC se despliegue en campaña por algunas zonas del país a las que Boric no alcanzará a ir, aunque no asumirá ningún rol formal, como en algún minuto trascendió.

La cita la había pedido Boric hace meses. Pero diversos factores la hicieron infructuosa. Primero surgieron las tensiones del FA con el PC en la constituyente, luego la negociación parlamentaria; la conformación del comando; y más tarde Jadue tomó vacaciones, después de lo cual acudió al aniversario del PC español, lo que lo tuvo en cuarentena.

Dialogaron también sobre la reforma a municipios, en base a la experiencia de Recoleta.

Qué significa: Aún cuando el diseño prioritario de Boric es ampliar su electorado hacia la centroizquierda, con una moderación de su discurso, la idea era -afirman en el comando- realizar un gesto para no descuidar los 700 mil votos que obtuvo Jadue. Para algunos, representan en parte a una izquierda más radical que ha renegado del candidato FA-PC (lo cuestionan por firmar el acuerdo constitucional, y la aprobación de la idea de legislar la ley antibarricadas).

La reunión apuntó a aquello, más que de una señal a la institucionalidad PC: hace algunas semanas ya se forjó una relación más fluida del comando con el líder comunista Guillermo Teillier a través de la entrada de Karol Cariola al comando.

Luego entró la alcaldesa Irací Hassler a coordinar el proceso participativo del programa; Camila Vallejo está cooperando en la estrategia; y los constituyentes FA-PC han desarrollado acercamientos para recomponer la fractura de su alianza.

De todos modos, los gestos al PC no asoman como la prioridad de Boric, producto de que no tiene una competencia fuerte por la izquierda, luego de que Lista del Pueblo se quedara sin candidato, tras desechar al sindicalista ex-PC Cristián Cuevas, y caer Diego Ancalao por firmas falsas.

El abrupto telón de fondo: No fue fácil agendar el encuentro, afirman fuentes FA-PC. Hace algunas semanas, dirigentes de la comisión política comunista tuvieron conversaciones en orden a que les inquietaba que esa cita no se produjera aún -afirman fuentes del partido-, lo que atribuían a las heridas de Jadue producto de su derrota en las primarias, aún visibles en la interna del partido, y que se visibilizaron a menos de 24 horas de la cita.

El mismo jueves en la noche, Jadue señaló en una actividad en Pedro Aguirre Cerda: “El día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela”.

Boric le contestó: “Queremos cambiar Chile. El proyecto colectivo q hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas”.

Más allá de la agenda de Jadue, la cita se produjo a 12 días de cumplirse 3 meses de que Boric lo derrotara por 60% v/s 40%, pese a que era favorito en encuestas.

En agosto, en una jornada de discusión previa a un comité central, Jadue seguía reclamando que el partido había llegado tarde a su candidatura, cuando ya todo el partido estaba en la idea de recomponer lazos con el FA. Días antes, Jadue había amenazado con “libertad de acción” en el apoyo a Boric, cuando el FA no apoyó al PC para la vicepresidencia de la Convención.

Por qué importa: Boric busca fortalecer la alianza con el PC, pero siempre en tensión por la necesidad de mantener distancia: no está dispuesto a darles un rol del todo protagónico, fijando límites en lo programático y en su grado de influencia, para no mellar su meta de ampliarse hacia el electorado de centroizquierda. Las críticas a la gobernabilidad que pueda brindar en alianza con los comunistas son uno de los 2 flancos que el candidato favorito en encuestas mantiene abiertos (el otro son las críticas a su programa económico y la inquietud de los inversionistas).