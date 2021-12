Boric tras críticas de Parisi a su programa: "Yo le recomendaría pagar su pensión de alimentos"

El candidato presidencial aseguró que no habrá ninguna intervención hacia los fondos de pensiones de las personas y que "quien diga lo contrario está derechamente mintiendo".

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se refirió a las críticas que realizó a su programa de gobierno el ex candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi.

En su programa web, el ex abanderado señaló que Boric " le va a pegar manotazos a la caja de las AFP sí o sí. ¿Cómo lo va a hacer? Un 56% de la plata de las AFP está en Chile, pero un 44% está fuera del país. Boric va a decir toda la plata de la AFP que está invertida afuera tráiganla a Chile y compren los bonos de Tesorería (...) Esto, para financiar los 5 puntos de incremento en gasto que propone Boric”.

Respecto a estas acusaciones, el diputado afirmó que "nosotros hemos señalado de forma muy explícita y muy clara que los ahorros de las AFP no se tocan, son para pagar pensiones y no para gasto corriente del Fisco".

"Y, por lo tanto, bajo ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, va a haber intervención hacia los ahorros de las AFP", sentenció.

Del mismo modo, recalcó que "en esto quiero ser muy explícito: quien diga lo contrario, quien afirme que nosotros vamos a hacer otra cosa, está derechamente mintiendo".

"Yo lo que le recomendaría a Franco Parisi es pagar su pensión de alimentos antes de estar pontificando, que, entiendo, además se la rebajaron y ahora son solo $122 millones", sentenció el abanderado de Apruebo Dignidad.

Del mismo modo, señaló que "también quiero hablarle al votante de Franco Parisi, al que está cansado de la colusión, quien está cansado de los 'pitutos', a quien está cansado de los privilegios de un sector de la política, decirle que nosotros estamos en esa agenda".

"Fuimos los primeros en proponer la rebaja del sueldo de los parlamentarios . Ustedes recuerdan cómo nos trataron cuando lo propusimos. Y hemos hecho un compromiso de reducir los sueldos de los altos cargos políticos del Estado y de aumentar el sueldo mínimo", añadió.

"Por lo tanto, no me cabe duda que, más allá del derecho que tiene el ex candidato de desmenuzar el programa, que está en todo su derecho, a mí lo que me importa es hablar con sus votantes. Y por eso estuve ayer en Antofagasta, donde tuve un muy buen resultado. Y mientras él estaba en este programa de internet, nosotros estábamos en las calles de Antofagasta conversando", sentenció Boric.