Pensiones y plan económico: Franco Parisi "desmenuza" el plan de Gobierno de Gabriel Boric

Franco Parisi analizó el programa de Gobierno de Gabriel Boric en compañía de adherentes al Partido de la Gente (PDG) en la última emisión de su web show "Bad Boys".

La semana pasada, Gabriel Boric anunció que no se reunirá con Franco Parisi en el programa que transmite por Youtube "Bad Boys", debido a la deuda por pensión alimenticia que mantiene el ex candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG).

"Dado que eso sigue estando pendiente y las informaciones de investigaciones que hemos conocido últimamente, he decidido no ir al programa de Franco Parisi , no ir al programa Bad Boys, y seguir hablando como lo hemos estado haciendo hasta la fecha con parte del Partido de la Gente que hoy está muy preocupada por todo esto que se ha denunciado”, comentó en el programa Candidato llegó tu hora de TVN.

Parisi le respondió a través de redes sociales donde afirmó que utilizaría uno de sus capítulos para hablar de lo que plantea el candidato de Apruebo Dignidad para Chile. "Desmenuzaremos su plan de Gobierno en detalle y el impacto que podría tener para Chile", afirmó.

Dada la decisión de @gabrielboric d despreciar nuestra invitación a conversar con nuestra comunidad, haremos el programa de igual manera y DESMENUZAREMOS su plan de Gobierno en DETALLE y el impacto que podría tener para CHILE. 🔥



Domingo 21:00 hrs 🧐🇨🇱#CandidatoLlegoTuHora — Franco Parisi (@Parisi_oficial) December 9, 2021

El momento llegó y Franco Parisi analizó el programa de Gobierno de Gabriel Boric en compañía de adherentes al Partido de la Gente (PDG) en la última emisión de su web show "Bad Boys", con énfasis en temas económicos.

Sistema de pensiones

Sobre el sistema de fondos previsionales, Parisi aseguró que “ le va a pegar manotazos a la caja de las AFP sí o sí. ¿Cómo lo va a hacer? Un 56% de la plata de las AFP está en Chile, pero un 44% está fuera del país. Boric va a decir toda la plata de la AFP que está invertida afuera traiganla a Chile y compren los bonos de Tesorería (...) Esto, para financiar los 5 puntos de incremento en gasto que propone Boric”

“Van a estar comprando bonos a precio de bonos buenos siendo que son junk bonds (bonos basura), por el alto endeudamiento (...) Le va a alcanzar la plata para 3 años y al final del día toda tu plata del AFP te la van a sacar”, agregó.

Agencia Uno Lee También > Diputado De la Carrera se queja de poco respaldo de Kast: “Nos vamos desgastando y aburriendo”

Impuesto específico a los combustibles

Otros de los temas que tocó el ex candidato presidencial junto al panel de expertos fue el alza al impuesto específico a los combustibles (IEC) que anunció el diputado. “Boric dice vamos a subir el impuesto específico a los combustibles, solamente no se los vamos subir a aquellas personas que trabajan con el vehículo”, sostuvo Parisi.

“¿Quién no trabaja con el vehículo? Boric notificó a los taxistas, a los colectiveros, a los transportistas escolares y de personas, a los Uber, que les va a subir el impuesto, y lo aplaudieron”, detalló.

“Y qué dijo cuando le preguntaron qué iba a pasar con las grandes mineras que no pagan el impuesto, Boric se quedó callado y desvió”, recordó.

El plan económico de Gabriel Boric

Jorge Rojas, ex candidato a diputado por el PDG y doctor en economía, se refirió a la idea de aumentar el sueldo mínimo a 500 mil pesos y reducir la jornada laboral, algo que, según él, encarecerá la estructura de costos del sistema.

“Va a impactar directamente en que vamos a observar mayores costos de produccion que se van a trasferir a los precios y van a empujar la inflación (...), con lo que vamos a observar un mayor nivel de desigualdad”, dijo.

Parisi afirmó que el aumento de la tasa de política monetaria por parte del Banco Central en 125 puntos base "probablemente siga en aumento".

“Con estos aumentos en las tasas de interés, las Pymes no van a tener capital de trabajo. Las grandes empresas ya no les van a pagar a tres meses, ni a seis, les van a pagar a nueve meses y con eso las van a ahogar”, aseveró el ex candidato presidencial.

Revisa el programa completo a continuación: