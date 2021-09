Chahuán advierte a parlamentarios RN que apoyan a Kast: "No me va a temblar la mano"

El timonel de Renovación Nacional afirmó que el candidato presidencial de la colectividad es Sebastián Sichel y que el dirigente que respalde a otro postulante será pasado al Tribunal Supremo del partido.

El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, participó esta mañana del Comité Político en La Moneda.

Luego de la cita, el senador se refirió a la contingencia política de la colectividad, especialmente en temas relacionados con la carrera presidencial y la discusión de ley de pensiones en el Congreso.

Consultado sobre los descuelgues de miembros de RN que han manifestado su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, Chahuán sostuvo que "como presidente de partido no me va a temblar la mano para pasar al Tribunal Supremo a aquel parlamentario o dirigente del partido que no apoye a nuestro candidato presidencial".

"Hay que decirlo firme y claro. El candidato presidencial de Renovación Nacional es Sebastián Sichel. Y quien pretenda apoyar a un candidato distinto, está infringiendo la declaración de principios y el estatuto del partido. Y por tanto, a mí no me va a temblar la mano de pasar a los parlamentarios o dirigentes que estén en una posición distinta, a todos y cada uno", recalcó.

En esa misma línea, afirmó que "no va a haber ningún candidato de Renovación Nacional que no apoye a la candidatura de Sebastián Sichel. El que incurra en aquello, será pasado al Tribunal Supremo y pediremos las máximas sanciones"

Consultado en particular sobre la situación del diputado Leonidas Romero, quien fue pasado al Tribunal Supremo de RN tras apoyar a Kast, Chahuán indicó que "si usted ve las declaraciones del 25 de agosto, la posición de él era distinta. Después de una conversación con nosotros, dijo que lo estaba revisando".

Pensiones: "Presidente Piñera, esta es la oportunidad"

En la instancia, Chahuán también se refirió al proyecto de ley que anunció el gobierno para fortalecer y extender los beneficios del pilar previsional solidario, el que se discutirá de forma paralela al proyecto de cuarto retiro de fondos de pensiones en el Congreso.

Sobre este punto, el senador señaló que "acá se está beneficiando con esta ley corta de pensiones a cerca de 500 mil chilenos para darle dignidad. Queremos pedirle al gobierno, queremos pedirle al Presidente Piñera, queremos pedirle al ministro Cerda que no se desalienten y que no se entreguen a la posibilidad de tener una ley de pensiones que nos permita avanzar hacia un sistema mixto".