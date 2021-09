Diputado Romero (RN) insiste en no apoyar a Sichel: "Estoy dispuesto a pagar los costos"

El diputado se refirió al conflicto que generó su respaldo a José Antonio Kast en desmedro del candidato oficialista, pero dijo estar tranquilo y que "lo transparenté semanas antes".

El diputado Leonidas Romero (RN) ratificó su desmarque con Sebastián Sichel, el candidato presidencial del oficialismo, apuntando que este señor no me presenta, estoy dispuesto a pagar los costos que vengan, pero yo no voy a apoyarlo".

El parlamentario se desmarcó de su sector durante la semana pasada, manifestando su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en desmedro de Sebastián Sichel; lo que motivó que sea pasado al Tribunal Supremo de Renovación Nacional para analizar su continuidad en la colectividad e incluso revisar su candidatura.

Romero, en diálogo con Tele 13 Radio, catalogó todo de "extraña situación", afirmando que " me enteré por la prensa . A mí ni el presidente del partido ni nadie me ha llamado para informarme de esto” y afirmó que lo "mínimo, por respeto, (era que) él debería haberme llamado".

"Mi candidato fue Mario Desbordes (…) cuando termina la primaria, me reuní con la directiva completa y les planteo que mi candidato era José Antonio Kast y no me dijeron nada", afirmó y comentó que "si me hubiese quedado callado y hubiese esperado a que me inscribiera para informarlo, lo entendería, pero lo transparenté semanas antes".

"Estaban todos presentes" , aseguró Romero, quien destacó que "estoy tranquilo y dios dirá lo que tendrá que pasar, si me expulsan del partido, si me bajan de candidato". "No me van a cortar los brazos ni de hambre me voy a morir", complementó y descartó que esté pensando en renunciar.

Sobre Sebastián Sichel, afirmó que "este señor no me presenta, estoy dispuesto a pagar los costos que vengan, pero yo no voy a apoyarlo", aunque valoró que transparentara su postura respecto a temas "valóricos" antes de un eventual mandato.

"(Sebastián) Piñera en campaña dijo todo lo contrario y cuando asumió barrió el piso con los cristianos que votamos por él. Sichel transparentó antes de las elecciones y espero que no sea electo", complementó.

Al abordar su apoyo al candidato José Antonio Kast, reconoció que "la perfección no existe (…) hay temas que tenemos mucha diferencia, pero en este tema, que a mi realmente me importa, en lo valórico, está en la misma senda".

"Si los cristianos y los evangélicos fuéramos un poquito más disciplinados, tendríamos concejales, alcaldes, diputados, senadores y Presidente de la República, y este mundo y este país sería distinto", añadió.

Sobre el avance de discusiones legislativas como el aborto y la eutanasia, Leonidas Romero afirmó que "hoy día el Congreso sufre del síndrome de James Bond, licencia para matar".