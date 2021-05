Principalmente abogados y con 44 años de edad promedio: la Convención Constitucional en Cifras

Un total de 59 abogados conforman el organismo que redactará la nueva Constitución. Les siguen los profesores (20) y mucho más abajo los ingenieros (9). De los 155 miembros, 77 son mujeres y 6 han sido parlamentarios.

Junio es el mes donde se espera que la Convención Constitucional inicie su trabajo, donde en un plazo máximo de 12 meses deberá presentar una propuesta para reemplazar la actual carta fundamental, que data de la dictadura.

Desde los derechos fundamentales hasta el régimen de gobierno serán algunos de los temas que debatirán los 155 integrantes del organismo electos durante este fin de semana, en unos comicios donde los pactos de independientes dieron la gran sorpresa.

Pero, ¿quiénes conforman el organismo?

Algunos datos que ya son conocidos: 53 representantes pertenecen a la actual oposición, de los cuales 28 pertenecen al pacto Apruebo Dignidad (Frente Amplio+PC), mientras que 48 son de pactos o movimientos independientes, siendo La lista del pueblo la gran vencedora, al conseguir 24 representantes. Chile Vamos, por su parte, solo consiguió 37 escaños, mucho menos de los 52 que necesitaba para hacer valer su tercio en la toma de decisiones y forzar a los otros sectores a negociar posturas. Revisa más detalles y la nómina de representantes electos ingresando acá.

¿Cuáles son las profesiones u ocupación de los convencionales?

De los 155 integrantes del organismo constitucional, 59 cuentan con título de abogados (5 de ellos pertenecientes a los pueblos originarios), a lo que se suman otros 4 egresados de derecho, 2 licenciados y 1 estudiante de esta área.

Le siguen los profesores, que ocupan 20 de los cupos en la convención, que dentro de sus funciones podrá abordar el rol del Estado frente a la educación.

Mucho más abajo se ubican los ingenieros (9) y los periodistas (5). Una de las sorpresas es que solo 2 médicos fueron electos, lo que contrasta con la representación que tiene este gremio, por ejemplo, en el Congreso. Además destacan 5 dirigentes sociales, 2 científicos y una Machi, máxima autoridad ancestral Mapuche.

En este interactivo podrás revisar el detalle de las profesiones u ocupaciones de las personas que definirán la nueva Constitución. Pincha cada círculo para hacer un zoom a los datos.

6 ex parlamentarios y 9 ex autoridades de gobierno

La Convención, además, tendrá 3 parlamentarios que renunciaron a sus cargos para postular a la Convención: Hugo Gutiérrez, Felipe Harboe y Renato Garín, a lo que se suman otros tres ex legisladores: Fuad Chahín, Rodrigo Álvarez y Jorge Arancibia.

En tanto, 9 ex altas autoridades de distintos gobiernos estarán en la Convención, entre ellas los ex ministros de Piñera Cristián Monckeberg y Marcela Cubillos, así como el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. También será parte de la Convención el ex ministro de Bachelet, Marcos Barraza.

44,5 años promedio y una representante de solo 21 años

En cuanto a la edad de los convencionales estos serán los más jóvenes:

Nombre Partido Pacto Edad Valentina Miranda PC Apruebo Dignidad 21 años Guillermo Namor Independiente Independientes por la Nueva Constitución 24 años Juan Martín Bravo IND Ind No Neutrales 25 años Eduardo Cretton UDI Chile Vamos 25 años Lisette Vergara Independiente La Lista del Pueblo 28 años

En tanto, el ex almirante Jorge Arancibia será el representante más longevo en la Convención, con 81 años, seguido por el ex intendente Harry Jurguensen (78) y el abogado Agustín Squella (77), quien ha sido sindicado como un posible presidente de la convención.

77 mujeres conformarán la primera convención paritaria

Chile se convertirá en el primer país del mundo en contar con una carta fundamental elaborada por un organismo con paridad, es decir, con una integración equitativa entre hombres y mujeres.

Para concretar este propósito las listas tuvieron exigencias a la hora de presentar candidaturas y este domingo se aplicó una corrección de resultados para asegurar que ningún sexo superara al otro por más del 55%.

De esta forma, la convención quedó integrada por 77 mujeres y 78 hombres, de los cuales 11 accedieron a la convención a través de la corrección de resultados, mientras que solo 5 mujeres fueron beneficiadas por este norma, lo que es atribuido por expertas al amplio abanico de mujeres competitivas aspirando a integrar la convención.

En este gráfico podrás ver el detalle. Pincha un determinado bloque para ampliar la nómina de hombres y mujeres que definirán la nueva carta magna.