Daniel Jadue por Gabriel Boric: "Cuando asuma, sucederán cosas increíblemente importantes en Chile"

El alcalde de Recoleta fue autocrítico a la hora de abordar el por qué no está en la papeleta de noviembre tras perder la primaria, pero afirmó que "Chile simplemente no parecía estar listo para abrazar un programa como el nuestro".

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se mostró convencido que Gabriel Boric "será el próximo Presidente de Chile" y acusó a José Antonio Kast de utilizar "un discurso de odio que juega muy bien con un determinado segmento de la población".

El jefe comunal, en diálogo con el medio estadounidense Jacobin, abordó el por qué no está en la papeleta de noviembre tras perder en la primaria ante el diputado por Magallanes.

"Fue nuestro programa y solo el nuestro el que no logró movilizar a la gente . Eso no es culpa de Gabriel. También hay una autocrítica general que el ala más militante de la izquierda debe hacer: nos hemos institucionalizado demasiado y hemos descuidado el trabajo de organizar y crear el poder popular (…) nuestro apoyo electoral de los sectores populares fue tan bajo que, si podemos ser honestos por un momento, Chile simplemente no parecía estar listo para abrazar un programa como el nuestro", afirmó.

Sobre el abanderado de Apruebo Dignidad, afirmó que "estamos apoyando a Gabriel y estoy convencido de que será el próximo Presidente de Chile. Cuando Gabriel asuma el cargo, sucederán cosas increíblemente importantes en Chile, comenzando con el hecho no tan pequeño de que él estará a cargo de supervisar la implementación de la nueva constitución".

"Es absolutamente esencial que el presidente realmente crea, como lo hace Gabriel, en los cambios que trae la nueva Constitución. Puede que el gobierno de Gabriel no busque reformas al mismo ritmo que nosotros, pero Gabriel se está moviendo en la misma dirección que nosotros", apuntó el alcalde de Recoleta.

Agencia Uno Lee También > Gobierno cuestiona aprobación de la acusación contra Piñera y acusa “pequeñeces” y “conveniencia”

A la hora de abordar el surgimiento de la figura del candidato presidencial José Antonio Kast, quien es ubicado a la derecha de la UDI, Daniel Jadue fue enfático en señalar que "crisis como la que estamos viviendo siempre vienen con incertidumbre, y esa incertidumbre lleva a las personas a elegir entre dos opciones: seguir con el modelo imperante o afrontarlo".

"En Chile, muy bien podría suceder algo similar a Donald Trump. Kast, como Trump, es una especie de figura de oposición, aunque de extrema derecha . Hace un llamamiento a las personas que experimentan incertidumbre por todo, movilizando ese sentimiento de inseguridad hacia un sentimiento de odio por lo desconocido, hacia los inmigrantes, por ejemplo, y luego ofrece una visión de tranquilidad que termina siendo nada más que un deseo conservador de pedido", acusó.

Y al entrar en la discusión sobre la segunda vuelta, dijo que "si en segunda vuelta Kast se enfrenta cara a cara contra alguien que representa la continuidad con el sistema, es muy probable que salga victorioso. Por esto tenemos la suerte de tener a Gabriel en carrera, porque también está contra el modelo actual y representa una alternativa real".