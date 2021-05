Daniel Jadue: "No puedo imaginarme una primaria con Heraldo y Ximena"

"Ese pacto sería una pésima señal para Chile", aseguró el alcalde de Recoleta y candidato presidencial del PC.

El candidato presidencial Daniel Jadue (PC) manifestó su incomodidad respecto a una primaria presidencial con la Demoracia Cristiana (DC) y el Partido Por la Democracia (PPD).

"No puedo imaginarme una primaria con Heraldo (Muñoz) y Ximena (Rincón)", afirmó el alcalde de Recoleta.

En esa línea, explicó que su postura se debe a que "ellos dijeron que nunca votarían por nosotros, porque dijeron que no tenían ninguna coincidencia. Ese pacto sería una pésima señal para Chile, porque sería un pacto solo para ver cuánto les toca en el futuro Gobierno".

En diálogo con Infinita, además, abordó el "panorama" político de la oposición de cara a las primarias presidenciales, indicando que "hago proyecciones sobre datos concretos y no hay ningún dato concreto".

"Hoy no hay ninguna posibiliad de hacer ninguna proyección porque las decisiones que están siendo tomadas están siendo tomadas por decisiones de emergencia. Un senador que fue bastante hostil conmigo, el senador Insulza, dijo que no hay candidaturas de emergencia. No hay. No existen. Las candidaturas deben sre por el pueblo de Chile y en virtud de un proceso de acumulación de confianza, de fuerza, de iniciativas", apuntó.

En ese sentido, acusó que "hoy están buscando candidaturas de emergencia para poner sobre la mesa. Eso es un error, por eso valoro tanto la actitud que tomó Yasna Provoste"

Y es que la presidenta del Senado se bajó de la carrera a La Moneda y criticó duramente la directiva de la DC, la cual terminó registrando la renuncia del presidente de la colectividad, Fuad Chahín.

En esa línea, acusó que "esto no es un juego, la política no es un juego de máscaras, como lo han jugado algunos, que hablan de la unidad, pero hacen todo lo contrario, en particular como el PPD y la directiva de la DC".