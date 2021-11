El discurso de despedida de Izkia Siches: "Miro a la cara de mi hija y sé lo que debo hacer"

La doctora renunció la mañana de este jueves a la presidencia del Colegio Médico de Chile para participar de la campaña de Gabriel Boric de cara a la segunda vuelta presidencial. Siches aseguró que trabajará por un país más justo.

La doctora Izkia Siches anunció su renuncia a la presidencia del Colegio Médico de Chile (Colmed) la mañana de este jueves. ¿La razón? Apoyará la campaña presidencial del candido de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Siches compartió un emotivo discurso en una conferencia de prensa realizada durante la jornada de ayer, donde aseguró que “no tengo ninguna duda en que hoy es el momento de tomar en nuestras manos, con toda calma, el futuro de Chile. He visto en los ojos de mi hija la ilusión por el futuro, he visto en su rostro que Chile merece menos división y menos agresividad”.

Siches agregó que "escucho a personas que quieren llevarnos a la polarización, que quieren despertar el odio. Me revelo a ese futuro. Hemos luchado tanto por alejarnos del miedo y del odio, que hoy me siento llamada a tomar una decisión difícil, que significa un giro radical e impensado en mi vida“.

Siches se reunirá este viernes con Gabriel Boric: "Izkia va a jugar un rol central"

La doctora explicó que “he pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. Saben cuánto amo esta institución, he crecido en este colegio y he tenido el privilegio de conducirlo. Me siento un eslabón más en la continuidad del camino que ha sido trazado a través de varias generaciones de dirigentes“.

Una de las partes más emotivas de su discuso fue cuando se refirió más en concreto a su hija Khala, donde afirmó que trabajará para transformar el país en uno más justo. "Las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo es clarísimo, que miro a la cara de mi hija y sé lo que debo hacer , es mi deber“, aseveró.

"Me sumo desde hoy a trabajar para que la esperanza sea posible en el próximo Gobierno. Creo necesario tomar una nueva avenida para contribuir al proyecto liderado por Gabriel Boric", detalló.

"Miro a mi hija y veo a todos los niños y niñas de Chile. Miro a mi hija y tengo fe . No dudo que a Chile le espera un futuro esplendor", finalizó.

Revisa el discurso completo de Izkia Siches a continuación: