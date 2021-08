Eduardo Artés critica a MEO, Provoste y Boric: "Son del mismo sector"

"La única candidatura de izquierda que queda es la nuestra (...) . yo estoy seguro que vamos a tener una participación muy fuerte", afirmó el candidato presidencial en Tele13 Radio.

El candidato presidencial Eduardo Artés (UPA) aseguró que Yasna Provoste (DC), Gabriel Boric (CS) y Marco Enríquez-Ominami (PRO) corresponden a un mismo sector y que la suya es la única candidatura de izquierda.

En diálogo con Tele13 Radio afirmó tajante que "estamos en un contexto en que hoy día la única candidatura de izquierda que queda es la nuestra. De ahí lo demás es Boric, que es lo mismo que Provoste, son asientos más, asientos menos".

Al ser consultado si la carta de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social son candidaturas de izquierda, dijo que "no, ellos son parte del problema y no la solución. Ellos han estado en los gobiernos, ellos nos han llevado a esta situación de desigualdad (…) hay que hablar a partir de la objetividad de las cosas".

Y agregó: "No solo han sido parte (del problema) han 'cosechado' de él y todos sus integrantes (…) quienes no hemos participado y tenemos las manos limpias, estamos en otra situación. Yo estoy seguro que vamos a tener una participación muy fuerte, muy poderosa en esta pasada electoral, nosotros no vamos como una candidatura testimonial, vamos claramente para disputar un espacio".

De paso, Artés se refirió a la figura de "MEO", quien propuso este jueves en Tele13 Radio la creación de un "programa único de gobierno" con Boric y Provoste.

Sobre "MEO", el candidato de Unión Patriótica indicó que "no tiene sentido, al menos desde un punto de vista de la lógica de la normalidad mental, que existan tres candidatos que son del mismo sector y que digan lo mismo. Es decir, Boric, Marco, Provoste. Eso demuestra incluso lo lejos que están de la gente".

"De la derecha… Para qué vamos a hablar de los candidatos que van", cuestionó, criticando que los integrantes de Chile Podemos + "son frescos", pues a su juicio "podemos más lo construimos nosotros en la izquierda en el pasado y se agarran de un nombre que tiene una historia. Son frescolines".

La caída de Diego Ancalao, el candidato de La Lista del Pueblo

Fue durante este jueves que el Servicio Electoral (Servel) rechazó la candidatura de Diego Ancalao (LDP), producto de presentar firmas presuntamente falsas, lo que ha motivado que el organismo y su colectividad anunciaran acciones legales, respectivamente.

Al respecto, Eduardo Artés indicó que "todo esto está dando cuenta de un sistema no democrático que tenemos en Chile que hace una cantidad de barbaridades, porque para la participación popular, y lo podemos decir nosotros con mucha fuerza, es una cantidad de trabas impresionante, porque para poder inscribir candidaturas y para poder levantar la voz, prácticamente requieres de una empresa millonaria".

"Yo no voy a justificar nada de nada, porque eso tienen que explicarlo ellos. Sin lugar a dudas (…) sin embargo estamos frente a una situación que debe ser analizada en la profundidad y en el mérito que merece", cerró el candidato.