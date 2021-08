Marco Enríquez-Ominami propone "programa único de Gobierno" con Boric y Provoste

El candidato presidencial del Partido Progresista afirmó en Tele13 Radio que a los parlamentarios "no les alcanza" y catalogó de "Zañartu y Espinita" al Presidente Sebastián Piñera y Sebastián Sichel.

El candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (PRO) propuso la creación de un "programa único de Gobierno" con Gabriel Boric (CS) y Yasna Provoste (DC), las cartas presidenciales de Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social -ex Unidad Constituyente-.

En diálogo con Tele13 Radio, MEO detalló sus razones para tener una cuarta candidatura presidencial. "Mi combate es la Constituyente desde incluso el 2009, cuando lo planteé en el desierto y me mandaron a fumar opio. Siempre he creído que Chile tiene un problema de reglas, no solo de leyes. Las reglas no son justas, en medioambiente, educación; y eso depende de la Constitución".

Al respecto, indicó que propuso diversas normas que, en su momento, eran consideradas inconstitucionales. "Acá estamos (con la Convención Constitucional) y yo creo que está amenazada por Zañartu y Espinita , por el Presidente Piñera y Sebastián Sichel. Ambos, que son lo mismo, con una minoría muy activa, muy creativa en la Constituyente, de la derecha, están minando la credibilidad y la dinámica", cuestionó.

"Todos los debates que han planteado han sido caricaturizados, ridículos, absurdos. Que por qué hablar en mapudungun, etcétera. Eso está en peligro y creo que a Gabriel Boric, que es un gran diputado, y a Yasna Provoste, que es una gran senadora, no les alcanza",

Sobre el candidato de Convergencia Social, Marco Enríquez-Ominami afirmó que "cuando tuvo la decisión de echar a Paula Narváez, Heraldo Muñoz, Ximena Rincón, de la primaria junto a Jadue; cuando decidieron hacer dos pactos parlamentarios, no ir unidos en una gran primaria, cuando pusieron de argumento el pasado leproso de la Concertación; cometió un error , que en esa división se perdió la oportunidad de hacer algo muy potente, porque la experiencia comparada indica que si no vamos unidos perdemos".

"Yo he propuesto algo que no ha escuchado respuesta, por qué no hacemos con Boric un programa común junto a Yasna Provoste. Un programa único", comentó.

En esa línea, puntualizó que "siento que (Boric) tiene toda la energía, pero no tiene un verdadero plan de desarrollo y un plan de Gobierno y, al revés, en la ex Concertación hay muchas experiencias y no tienen energías. Hay que buscar una fórmula, unitariamente (…) por eso propongo formalmente, al estilo Lagos, aquí y ahora, un programa único de Gobierno", agregó.