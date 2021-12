Elecciones: Damnificados por incendio en Castro que perdieron documentos no podrán votar el domingo

Desde el Servel recalcaron que sólo está permitido sufragar presentando la cédula de identidad o el pasaporte, no el comprobante de renovación de los documentos.

Mientras un grupo de familias todavía intenta reponerse tras el megaincendio forestal que azotó a Castro el pasado jueves, dejando al menos 140 casas afectadas y 500 personas evacuadas , desde el Servicio Electoral (Servel) ratificaron una mala noticia durante esta jornada, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales .

Y es que aquellos damnificados que perdieron sus documentos no podrán votar este domingo 19. Según explicó al presidente del Servel, Andrés Tagle, no habrá excepciones –como en el caso de la vigencia– y no se permitirá sufragar con el comprobante de renovación, en este caso de la cédula de identidad.

“No puede venir con la colilla del Registro Civil. Lamentablemente, nuestra ley es muy estricta de que tiene que ser con cédula de identidad o pasaporte y con la vigencia que también estableció otra ley, pero lamentablemente la ley es estricta en la identificación de los electores”, señaló Andrés Tagle.

“Siempre hay electores que han perdido estos documentos antes de las elecciones y se quedan sin votar. Es lamentable la situación en Castro, pero no tenemos cómo remediarla”, agregó.

Recordar que este domingo 19 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en nuestro país, donde Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) o José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) se convertirá en el nuevo presidente de Chile.

¿Cuáles fueron los resultados de Castro en primera vuelta?