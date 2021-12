Gabriel Boric valora aprobación del matrimonio igualitario: "Se reafirma que el amor es amor"

El candidato presidencial valoró positivamente la aprobación del proyecto "a pesar de la resistencia de quienes no creen en la libertad".

El candidato presidencial Gabriel Boric (CS) valoró positivamente la aprobación del matrimonio igualitario en ambas cámaras del Congreso y enfatizó que se "reafirma que el amor es amor ".

"A pesar de la resistencia de quienes no creen en la libertad, se reafirma que el amor es amor", dijo en redes sociales.

Y agregó que "en este día histórico , le digo a las diversidades y disidencias que en nuestro gobierno estarán seguras y tendrán pleno reconocimiento de sus derechos".

De igual manera, agregó que "me parece que el amor no debe tener fronteras y no debe tener este tipo de restricciones que se tratan de imponer desde la visión moral de cada uno".

"Le quiero decir a toda la diversidad y disidencias sexuales que en nuestro gobierno van a estar seguros, seguras. A las mujeres también, que frente a las propuestas discriminatorias del candidato de la otra vereda, nosotros vamos a luchar por mantener los derechos que han ganado con tanto esfuerzo", añadió al respecto.

"Invito a José Antonio Kast a abrirse a todas las formas de amor", indicó Gabriel Boric, señalando que el matrimonio igualitario "es una causa por la que hemos trabajado mucho tiempo".