Isabel Allende (PS): "Por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric"

La senadora valoró que la ex Presidenta llegue antes del balotaje al país y afirmó que José Antonio Kast "no hace más que asemejarse a Bolsonaro y Trump".

La senadora Isabel Allende (PS) se refirió a la segunda vuelta presidencial que protagonizará el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, contra el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En conversación con el programa Profundidad de Campos, de TV Senado, la parlamentaria se refirió al rol de la ex Presidenta, Michelle Bachelet, antes de su viaje a Chile previo al balotaje.

Consultada sobre si ha hablado con ella últimamente, Allende afirmó que "llevo largo rato sin hablar con ella. Me da gusto que venga porque no lo hace todos los años. Es muy grato que venga".

Respecto a si cree que Bachelet apoya la candidatura de Boric de cara a la segunda vuelta presidencial, señaló que "absolutamente. Más allá de la restricción formal que obviamente no podría participar de ninguna actividad como tal, por supuesto que Michelle Bachelet está con Boric . Qué duda cabe".

"El propio ex Presidente Lagos ya se pronunció. Es evidente que Michelle Bachelet no podría votar por una persona que defiende a Krassnoff, que tiene casi 800 años de condena por sus crímenes", sostuvo.

En esa misma línea, afirmó que un eventual gobierno de Kast "para nosotros es como una restauración conservadora, un retroceso no solo en los derechos de las mujeres sino que en todos los planos que uno pudiera pensar. Ahora (Kast) empieza a modificar y a decir que "el Ministerio de la Mujer no va a ser así, en realidad no lo vamos a eliminar". Ahora está diciendo que no van a elevar la edad de jubilación".

"No hace más que asemejarse a Bolsonaro y Trump", sentenció la senadora, respecto a la figura de Kast.