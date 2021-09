"Merece máxima sanción": Provoste critica a Parisi por acusación de deuda de pensión alimenticia

"Alguien que no es capaz de proteger a su familia difícilmente podrá proteger a nuestro país", señaló la candidata de Nuevo Pacto Social a T13 Noche.

La candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió a las acusaciones en contra del presidenciable del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien, según reveló Reportajes T13, mantiene una millonaria deuda por pensión de alimentos.

En conversación con T13 Noche, la expresidenta del Senado, calificó el hecho como "vergonzoso" y aseguró que "alguien que no es capaz de proteger a su familia, difícilmente podrá proteger a nuestro país".

"La situación de Parisi requiere no solo la máxima sanción de la justicia, sino también la sanción social. No es posible que una persona se presente para la más importante de las responsabilidades, como dirigir el camino de un país, si no es capaz de proteger a los suyos", señaló la candidata de la DC, emplazando a que el gobierno y los parlamentarios legislen sobre dicha materia.

Ley corta de pensiones:

En materia previsional, sobre el envío de una "ley corta" por parte del gobierno -que propone ampliar pilar solidario e incrementar la pensión básica solidaria- Provoste señaló que "una vez más el Gobierno llega tarde" y acusó que el Ejecutivo "buscaba establecer una reforma que pudiese generar protección a un modelo fracasado, como el de las AFP (...) ellos siempre han sido vigilantes y promotores del sistema".

"Espero que los parlamentarios del oficialismo aprueben esta reforma sin buscar intentar dar protección al modelo", señaló la también exministra de Educación durante el primer mandato de Michelle Bachelet.

Cuarto retiro:

Sobre la discusión de un cuarto retiro del 10% de las AFP, la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social aseguró que "lo serio y responsable es mirar el texto" y que "la postura sobre el cuarto retiro la conversaremos al interior de la oposición".

Aun así, Provoste considera que este cuarto retiro se produce en un escenario distinto en relación con los tres primeros y que por ello, "hay distintas situaciones que uno tiene que ponderar para tomar una decisión".

Resultados en las encuestas:

Provoste también abordó su posición en las encuestas, en donde posee una alejada posición respecto a sus contrincantes de Apruebo Dignidad y Vamos por Chile, Gabriel Boric y Sebastián Sichel respectivamente.

"No celebro cuando se ven bien (las encuestas) ni las descarto cuando no se ven tan positivas (...) "Reconozco que entramos tarde a esta carrera presidencial. Tenemos que hacer lo que sabemos hacer", aseguró.

"El resultado de la encuesta más importante y que nos importa es la del 21 de noviembre (...) No estamos tan preocupados de marcar diferencias con Boric o Sichel. Estamos ocupados de mostrar nuestras ideas", decretó.

