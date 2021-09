Senador de la UDI se cuadra con Kast tras el debate: "Le dio una lección a Sichel"

El ex ministro de la Segpres, Claudio Alvarado, afirmó que el equipo del candidato oficialista estará en serios problemas si sigue insistiendo con el concepto de “la vieja política”.

El senador Claudio Alvarado (UDI) ocupó su cuenta de Twitter para referirse al debate televisivo de los candidatos presidenciales.

A través de la red social, el parlamentario criticó al candidato oficialista , Sebastián Sichel y respaldó el actuar del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El ex ministro de la Segpres afirmó que "claramente anoche Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha".

"Además lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia", añadió el ex secretario de Estado de gobierno.

Finalmente, indicó que "si Sichel y su equipo insisten en 'la vieja política' y lugares comunes, estará con serios problemas hacia adelante".

No es la primera vez que parlamentarios oficialistas respaldan a Kast. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, ha afirmado que "no me temblará la mano" en pasar al Tribunal Supremo de la colectividad a los parlamentarios que han apoyado al candidato republicano.