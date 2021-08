Sichel por Dominga: "No debe seguir avanzando" sin resolver afectación a la biodiversidad

"Se está construyendo un nuevo puerto, la región no aguanta un nuevo puerto", afirmó el candidato presidencial de Chile Vamos.

El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, se refirió al avance del proyecto minero-portuario Dominga tras la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental.

Durante un punto de prensa, el candidato aseguró que respeta la institucionalidad y a su juicio "esa decisión le corresponde a las autoridades que tienen en sus manos la decisión".

"Son las instituciones las que tienen que resolver, pero creo que el proyecto no debe seguir avanzando sin resolver ese punto crítico esencial que es la afectación a la biodiversidad en la zona costera porque se está construyendo un nuevo puerto. La región no aguanta un nuevo puerto", recalcó Sichel.

Aprueban proyecto minero Dominga: ¿En qué consiste y por qué es tan polémico?

En ese sentido, el ex ministro de Desarrollo Social afirmó que "jamás yo me voy a saltar la institucionalidad, lo que estoy diciendo es mi opinión política (...) conmino a dos sectores, al sector privado a que sea responsable ambientalmente y tenga sobre la mesa la discusión de que no es viable construir dos puertos en la misma región y también a los evaluadores y tomadores de decisión, que no avancen en resolver esto sin que se resuelva ese punto esencial y es que no se pueden construir dos puertos en la región".

El proyecto se emplazará a 30 kilómetros de Isla Damas —donde se ubica la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt— e Isla Choro y pretende tener una producción anual de 12 millones de toneladas de hierro, 150 mil toneladas anuales de cobre, con una inversión del orden de $2.500 millones de dólares.