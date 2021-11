Undurraga (Evópoli) y segunda vuelta: "Me veo impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric"

En diálogo con Tele13 Radio, el diputado reelecto dijo que "no veo a Evópoli siendo parte de un gobierno de Kast", pero recalcó que están aún "más distantes del proyecto de Gabriel Boric, ahí estamos a leguas de distancia".

El diputado de Evópoli y vicepresidente de la Cámara Baja, Francisco Undurraga , se refirió a las dudas que existen dentro del partido antes del consejo general de esta tarde, donde se decidirá si se van con José Antonio Kast y si estarán dispuestos o no a ser gobierno si gana.

En conversación con Tele13 Radio, Undurraga afirmó que en realidad no ve a su partido siendo parte de un gobierno del candidato republicano, pero sí se ve impulsando la derrota de Gabriel Boric el 19 de diciembre.

"Yo creo que no veo a Evópoli siendo parte de un gobierno de Kast, pero sí me veo impulsando la derrota electoral de Gabriel Boric", precisó el diputado, agregando que "el proyecto de Boric no tiene absolutamente nada que ver, y el Partido Comunista no tiene nada que ver con el proyecto ni de Evópoli ni de la centroderecha liberal".

Si bien reconoció que como partido están distantes al programa de José Antonio Kast, recalcó que están aún "más distantes del proyecto de Gabriel Boric, ahí estamos a leguas de distancia".

En relación a esto, el diputado reelecto por el distrito 11 dijo que que Kast tendrá que hacer una oferta programática más concreta y profunda si quiere gobernar.

"Hoy día él [Kast] tendrá que hacer una oferta si es que quiere crecer o gobernar, tiene que hacer una oferta más concreta y más profunda, tenemos que hablar de previsión, de salud, de la agenda de la infancia, él tendrá que determinar cuál es la oferta programática para Chile en los próximos cuatro años".

Por otra parte, insistió en que su partido no va a cambiar porque un candidato tiene mayor adhesión, esto en relación a la votación que se dará este jueves en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.

"Esos son temas que ya han pasado en la cámara, van en su tercer trámite y no hay mayor drama, es como no saber que a Francisco Undurraga le falta un brazo y dos piernas. Nosotros pensamos así y no vamos a cambiar porque un candidato tiene mayor adhesión que el candidato al que nosotros apoyamos", manifestó.

Finalmente, y de cara a la segunda vuelta, recalcó que lo importante es que el Partido Comunista no llegue a La Moneda a través de Gabriel Boric.

"Nosotros le deseamos el bien al país, y creo que lo importante es no perderse, es muy importante que no llegue el Partido Comunista a través de Gabriel Boric a La Moneda, y yo voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda", cerró.