Van Rysselberghe sobre primarias UDI entre Matthei y Lavin: "Me gustaría que queden los dos"

La ex presidenta del gremialismo afirma que decidir en un único candidato sería "restringir los liderazgos dentro de la UDI".

Jaqueline van Rysselberghe, ex presidenta de la UDI y senadora, comentó respecto de la polémica que existe en la UDI por las precandidaturas presdenciales de Evelyn Matthei y Joaquín Lavín, y las voces sobre que solo uno de ellos vaya a las primarias para elegir a la carta de Chile Vamos para llegar a La Moneda.

En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria afirmó que "llamaría la atención que la dejen fuera (a Matthei), al final sería una competencia del club de Toby".

"Sería muy raro, ya que en el Congreso establecimos incluso la paridad para la Convención", dijo la ex presidenta de la UDI. A pesar de lo anterior, sostuvo que "tampoco me gustaría que bajen a Lavín, a mí me gustaría, e insisto, que queden los dos".

En este sentido, aseguró que "yo creo que es un error restringir los liderazgos dentro de la UDI".