Matthei insiste en ir a primarias y critica a la UDI: "Hasta cuándo esta dictadura de los partidos"

La precandidata presidencial en conversación con Tele13 Radio recalcó que ir al proceso con un solo candidato es "un error político".

La precandidata presidencial de la UDI y candidata a alcaldesa por Providencia, Evelyn Matthei, insiste en que irá a las primarias de Chile Vamos, esto luego que su partido indicará que piensan llevar un candidato único al proceso, en julio próximo.

En conversación con Tele13 Radio, Matthei criticó a su colectividad y dijo que existe una "dicatura de partidos políticos", ya que "las primarias son para que el público decida cuál es la mejor opción (...) por lo tanto creo que un partido no tiene derecho a quitarle esa facultad a la ciudadanía que es muy mayoritaria respecto de lo que son los votantes en un partido".

Y agregó: "Hasta cuando esta dictadura de los partidos, justamente para eso se hicieron las primarias, para darle poder de decisión a cientos de miles de independientes que votan por nosotros".

En este sentido, Matthei precisó que en el caso que el Consejo General de la UDI decidiera nominarla solo a ella para ir primarias, ella no iría. "Creo que la dupla de [Joaquín] Lavín y yo, que somos en este momento los que estamos mejor posicionados, claramente es mucho mejor para nuestro sector, que el que vaya solo uno".

Por lo mismo recalcó que ir al proceso con un solo candidato es "un error político". "Yo creo que efectivamente debiéramos ir los dos, yo no quiero ir porque me haya nominado el Consejo General, no, no es lo correcto, juguemos con las reglas del juego que hay, no le temamos a la democracia", comentó.

Finalmente, y sobre una posible renuncia al partido en caso que la saquen "por secretaría" de las primarias -como ella misma lo denominó- Matthei dijo que no era una opción por el momento y que las decisiones se toman con la cabeza fría.

"Yo nunca amenazo, no es mi estilo, creo que es súper feo. Yo después veré que decisiones tomo, pero también las decisiones se toman cuando ha pasado tiempo y se tiene la cabeza fría, yo no estoy en esa, pero espero que no nos equivoquemos porque estamos hablando del futuro de Chile y del futuro del sector", cerró.