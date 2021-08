La contadora que creó una pyme que ayuda a otras mujeres a independizarse

"Todo esto lo empecé a puro esfuerzo. Me da orgullo recordar los tiempos en que tocaba puertas para buscar clientes mientras mi hijo me acompañaba en un portabebé. Solo necesitaba un cliente que me considerara para demostrar lo que podía hacer. Y así fue", contó Aurora Sepúlveda a T13.cl.

Aurora Sepúlveda es una contadora que llevaba mucho tiempo trabajando en una empresa internacional sueca. Sin embargo, tras el nacimiento de su primer hijo, decidió independizarse para equilibrar de mejor forma su vida profesional y familiar.

Ahí se dio cuenta de lo difícil que es para una mamá primeriza realmente empezar un negocio, y peor aún para aquellas que no tienen conocimientos en contabilidad.

Así creo la plataforma "La Contadora", hoy reconocida empresa que se centra en ayudar a las emprendedoras a administrar sus respectivos negocios, y no solo eso, también crea una comunidad de acompañamiento que busca apoyar a las mujeres más allá de las cifras.

"Todo esto lo empecé a puro esfuerzo. Me da orgullo recordar los tiempos en que tocaba puertas para buscar clientes mientras mi hijo me acompañaba en un portabebé. Mucha gente me dijo que no, pero yo no me rendí. Hice publicaciones en Facebook y gracias a amigos se empezó a masificar mi servicio. Solo necesitaba un cliente que me considerara para demostrar lo que podía hacer. Y así fue", contó Aurora a T13.cl.

Luego de años de existencia, La Contadora trabaja con múltiples negocios, donde el 90% son administrados por mujeres. Entre ellos, hay algunos bastante reconocidos, como Genias.cl, comunidad que potencia los negocios de emprendedoras, y SmartSnack, empresa de bolitas energéticas saludables.

"Nos falta empatía para demostrar que el rubro contable puede ser más cercano. Muchas clientas me han contado que vienen de malas experiencias con otros contadores por el lenguaje técnico, que al final no entienden nada. Ese es el problema que buscamos resolver, queremos que las chicas puedan perder el miedo a independizarse", dijo Aurora.

Talleres junto a La Contadora

Si bien cuando inició el negocio, Aurora realizaba talleres para las emprendedoras de forma presencial, hoy con la pandemia debió transformarlos a cursos online a través de sus redes sociales.

"Siempre hago clases de tips, tutoriales, ahora el boom era enseñar cómo funciona el bono de clase media. Todos los viernes hacemos un live de temas específicos... cómo hacer una solicitud en el SII, cómo afrontar cambios tributarios... ahí también las mujeres nos preguntan y se sienten acompañadas", dijo la emprendedora, quien aprovechó de explicar las claves para iniciar un negocio .

5 claves para lograr el éxito con tu emprendimiento

Lo vital es tener un modelo de negocios Asistir y participar en todas las instancias de capacitaciones y talleres, pagadas o gratuitas. Evaluar los costos, algo fundamental para tomar conciencia del concepto de utilidad Colocarse metas mensuales Dejar definido el ingreso de la empresa, cuánto dinero se dispone y separar los montos. Nunca se debe perder el ámbito contable, y a pesar de que uno le puede delegar la tarea a un contador o contadora, nunca se puede delegar la responsabilidad.

"El mundo de trabajar con mujeres ha sido muy enriquecedor. La contabilidad es un ambiente seco, encerrado, y verme reinventándome junto a estas emprendedoras y sus marcas me emociona, son nuevos desafíos para todas. Nuestro valor agregado es más que nada la empatía", dijo Aurora.

¿Quieres conocer más sobre este negocio? Visita la página https://lacontadora.cl/ y la página de Instagram @lacontadora.cl.