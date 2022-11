Mesón de Paz: Comida casera que encanta a los viñamarinos con un "pase mensual"

Menús semanales, lasañas, tablas de picoteo y hamburguesas son algunas de las preparaciones de este negocio que nació por la necesidad de su fundadora al quedar cesante.

A Marcela Matta siempre le gustó cocinar, de niña admiraba y disfrutaba las preparaciones que hacían su mamá y su abuela. Y si bien siempre vio la gastronomía como un hobby o una forma para expresar su cariño, no fue hasta que quedó sin trabajo que lo consideró como una opción para emprender.

“Yo soy administradora y egresada de derecho y siempre trabajé en estas áreas, pero en la pandemia quedé cesante. Como soy madre, necesitaba generar ingresos para mi familia. Y como siempre me gustó cocinar decidí emprender vendiendo menús de almuerzo”, recalca Marcela Matta. De esta forma, nació Mesón de Paz, el emprendimiento gastronómico de esta mujer viñamarina, que en estos dos años de existencia ha crecido incluyendo más productos.

¿Cómo surgió la idea? “Mi primer almuerzo se lo vendí al conserje de mi edificio, y mirando hacia atrás, no puedo creer todo lo que he avanzado. Ahora vendo aproximadamente 30 almuerzos al día. También ofrezco lasañas de siete sabores los fines de semana, hago hamburguesas y completos para cumpleaños, y me pueden encargar tapaditos y pasteles para diversas ocasiones”, enfatiza esta emprendedora.

Cocinar con cariño

Uno de los sellos diferenciadores de Mesón de Paz es la atención a los clientes y el sabor de los platos. “Yo hago todo con cariño, todo es ciento por ciento casero y también conozco los gustos de mis clientes, por ejemplo, sé a quienes no les gusta el pimentón o el ajo. Yo siempre los regaloneo”, señala.

La dedicación ha sido un pilar fundamental para Marcela, pero en su camino como emprendedora también ha debido aprender muchas cosas. “Como nunca me dediqué a esto, yo no sabía cómo transportar la comida, o incluso a veces cobraba menos de lo que a mí me costaba cocinar; pero poco a poco fui aprendiendo, y estoy feliz con mi negocio”, comenta.

Los más vendidos

Mesón de Paz ha incorporado diversos productos, pero los más solicitados son:

Menús semanales de almuerzos caseros: Incluye un plato de fondo y ensalada por $4.300.

Incluye un plato de fondo y ensalada por $4.300. Lasaña boloñesa y lasaña de ají de gallina: Estas preparaciones se venden todos los fines de semana.

Estas preparaciones se venden todos los fines de semana. Pastel de papa .

. También está la opción de compra de un menú mensual de almuerzo: Esta alternativa consta de 21 almuerzos a un precio de 3.900 pesos, y no tiene fecha de vencimiento.

Sueños y logros

Marcela jamás se imaginó como emprendedora, pero la necesidad de verse sin trabajo la llevó a crear esta pyme que hoy ha consolidado diversos logros. “Yo estoy feliz, me encanta gestionar mis horarios y el cariño que recibo de mis clientes. Además, ya pude concretar mi primera meta que era comprar una camioneta para el delivery”, puntualiza.

Respecto a sus proyecciones, Marcela es consciente que debe ampliar su producción para realizar más preparaciones, y para esto busca un colaborador que la ayude en la cocina.

¿Dónde encontrarla?

Instagram: @mesondepaz_renaca

Web: www.mesondepaz.cl

WhatsApp: +56 9 9609 4346