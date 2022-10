[Confidencial] El anuncio que alista Irina Karamanos

En la campaña, Boric había abordado el rol de las primeras damas, sosteniendo lo siguiente: “Generaremos una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el Presidente”. Karamanos terminó asumiendo el rol “con el compromiso de reformularlo”. Hace dos semanas acompañó a Boric a la Asamblea General de Naciones Unidas y participó en el foro “Diálogos sobre procesos de transformación en la política institucional en Latinoamérica y más allá”, organizado por The New School for Social Research. Ahí aseguró que “es importante habitar los espacios institucionales para transformarlos”.