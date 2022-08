Defensor de líder de la CAM dice que gobierno también trató de hacer “acercamientos” a través suyo

Por Ex-Ante COMPARTIR



El abogado Rodrigo Román se reunió este sábado por más de una hora con el cofundador y vocero de la CAM, quien permanece aislado en el CCP Biobío, tras ser imputado por Ley de Seguridad del Estado. Dijo que conversaron sobre el llamado de parte de la ex ministra de Desarrollo Social que gatilló la primera caída de un miembro de gabinete en los 5 meses de gobierno de Boric, y sostuvo que el Ejecutivo también hizo “acercamientos” a través suyo y gestiones de las que no entregó antecedentes. El Presidente aseguró el viernes que no ha instruido a ningún ministro ni funcionario contactarse con el fundador del grupo radical.