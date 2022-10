El raspacachos a Teillier y las turbulencias en el PC por agenda constitucional y los pasos de Boric

En sectores del Comité Central, que se reunió a mediados de este mes, existen opiniones muy negativas respecto del rumbo que ha tomado las negociaciones constituyentes, de las que participa Teillier. En el partido ven problemas en su flanco izquierdo y, para algunos, se han abierto alternativas para el escenario de que el PC tire el mantel. El problema para los comunistas es el mismo que tienen respecto al rumbo que tomará Boric: Cuánto influirán las tratativas de la centroizquierda y la centroderecha para acotar la agenda de transformaciones.

Telón de fondo. La gran pregunta que se instaló en el Partido Comunista desde su aplastante derrota en el plebiscito del 4-S pasa por el rumbo que tomará Boric a su segundo tiempo, qué ocurrirá con un programa de gobierno que quedó en el aire y cuánto de realismo político pesará entre la centroizquierda y la centroderecha para acotar las reformas y el proceso constituyente. Desde entonces el Presidente ha delegado los asuntos más complejos de su administración en las espaldas de Mario Marcel, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte, del Socialismo Democrático, y no está claro qué puede ofrecer en lo sucesivo a Apruebo Dignidad y cuán desplazados pueden llegar a quedar en algún momento.

¿Raspacachos?. El 15 y 16 de octubre, en el X Pleno del Comité Central del PC, abordó tanto la agenda de Boric como la forma en que ha avanzado el diálogo constituyente. Se trata de un proceso donde hasta ahora ha puesto bordes programáticos y aún no define un mecanismo para elegir a sus miembros, en momentos en que las encuestas muestras que la opción preferida es la de una convención mixta, que incluye un grupo de expertos elegidos por el Congreso (como sugiere Chile Vamos).

El rumbo de las negociaciones ha hecho ruido en el partido. A Teillier se lo consultaron en su última entrevista en El Siglo, este fin de semana.

-Oiga, ¿es cierto que le pegaron unos raspacachos en el Pleno del Comité Central de su partido por algunos temas políticos, del proceso constituyente?

-¿Raspacachos? (ja,ja,ja). No sé de dónde sacan eso. Sobre el proceso constituyente, ya en el Pleno pasado se había acordado participar. La Comisión Política acordó una pauta de trabajo que en gran medida fue establecida en el documento que presentaron los partidos de Gobierno, más la DC (Democracia Cristiana), para la discusión con Chile Vamos. De lo que se dio cuenta en el Pleno fue cómo se estaba avanzado en estas semanas. Había propuestas muy complejas de la derecha, que ha tratado de aprovechar el triunfo del rechazo, pero se ha ido redondeando un acuerdo que entrega salidas a la actual situación política. ¿Nos gusta todo?, por cierto que no, pero es muy importante no perder la mirada estratégica. ¿Raspacachos? A lo mejor alguien quería hacerlo, sin embargo, lo claro es que el Pleno apoyó la cuenta política y decidió seguir adelante, lo que no quiere decir que no estemos atentos al desarrollo del proceso.

Teillier, en los hechos, ganó. Pero en sectores del pleno existen opiniones muy negativas respecto al camino que está tomando el proceso constituyente, marcado por una negociación en donde el PC difícilmente tendrá fuerza para torcerlo y que hasta ahora está muy lejos de introducir profundas reformas al modelo, como empujó el partido desde la Convención Constitucional.

El flanco izquierdo. El problema es que hasta los oídos de dirigentes del partido ha llegado información de que desde su flanco izquierdo darán por desahuciado el nuevo proceso constituyente a inicios de 2023 y que se opondrán a una nueva Constitución nacida, a su juicio, a partir de un acuerdo de la ex Concertación y la derecha.

Y, para el partido, la foto de Teillier con Javier Macaya es costosa.

Así las cosas, el pleno del Comité Central prendió algunas luces amarillas que, para algunos, le otorgan una vía de escape para tirar el mantel y salirse de la negociación.

“En los hechos, la propuesta constitucional (de la Convención) refleja el acumulado de luchas antineoliberales de décadas y en el mediano plazo dicho texto será un parámetro para evaluar una eventual nueva propuesta de texto constitucional”, dice la resolución del Comité Central.

“Se debe mantener el proceso constituyente conservando un “estándar democrático equivalente” que se asiente y asegure la soberanía popular. Es necesario establecer las características que debiese tener el órgano mandatado a la redacción de la nueva propuesta del texto constitucional, que garantice un proceso democrático, participativo, y de soberanía popular y ciudadana”.

El factor Jadue. El presidente del PC hizo este fin de semana un gesto al alcalde Daniel Jadue, un duro crítico de La Moneda. En el partido, sin embargo, señalan que la presión hacia Teillier no nace en los movimientos del alcalde, que apuesta a liderar la izquierda descontenta con Boric, sino que a sectores que desde la oficialidad están levantando dudas sobre el rumbo del proceso constituyente.

Los emplazamientos a Boric. En el PC también tienen claro que la severa derrota en el plebiscito dejó al PC sin fuerzas para encuadrar el rumbo del gobierno, cuyo control político ahora en manos de la centroizquierda, más allá de que Apruebo Dignidad haya logrado imponer en principio su posición respecto al TPP11.

A Teillier le consultaron por la administración Boric en su entrevista con el Siglo. Y el diálogo fue el siguiente.

-Se desprendió de las Resoluciones del Pleno que el PC tendría una crítica a la gestión del Gobierno, que estaría planteando hacer mejor las cosas. De hecho se dice que “hay que mejorar la capacidad de gestión”.

-Bueno, el propio Gobierno está consciente de ello. Hay que mejorar la forma de hacer las cosas y establecer una agenda más clara y robusta a la población, que la sienta suya y no se contraponga al cumplimiento del programa, que vaya dando respuestas concretas a demandas que son acuciantes frente a situaciones como las alzas de precios, la delincuencia, la salud, la vivienda, el empleo. Más aún cuando, al parecer, se acercan momentos más difíciles para nuestra economía.