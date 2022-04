La historia de desencuentros que hay tras las fuertes críticas de Enrique Paris a Izkia Siches

Este miércoles, el ex ministro arremetió en duros términos en contra de Siches, señalando que “los errores que ha cometido revelan una falta de preocupación, de tino y de cultura que realmente es abismante”. Paris y la titular de Interior tienen una relación que se remonta a la década pasada, donde en principio mantuvieron una relación cordial. Fue su participaron en la mesa social Covid donde los vínculos se deterioraron, aunque el punto de quiebre ocurrió tras una entrevista en la que ella afirmó que él, entonces ministro del Minsal, no tomaba las decisiones sobre el Covid y era sólo un “buen soldado” de Piñera.

Qué observar. El ex ministro de Salud, Enrique Paris, arremetió este miércoles en contra de la titular de Interior, Izkia Siches. El doctor partió apuntando a la falsa denuncia que realizó Siches la semana pasada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde afirmó que un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos sus pasajeros durante la administración Piñera. La secretaria de Estado fue corregida por su antecesor, Rodrigo Delgado, por lo que terminó pidiendo disculpas y dejándola en una difícil posición en el comité político tras una serie de polémicas que ha protagonizado desde el 11 de marzo.

- “Los errores que ha cometido son terriblemente mayores que los que no achacaban a nosotros. Los errores comunicacionales, de lenguaje, de postura, la forma en cómo se expresa revelan una falta de preocupación, de tino, una falta de cultura, incluso diría yo, que realmente es abismante”, dijo Paris en radio Pauta.

- El ex ministro también se refirió a las críticas de Siches y el Colegio Médico contra el gobierno de Piñera, en el peak del coronavirus. “La forma en que ellos atacaron y algunos siguen atacando, pero mucho menos, obviamente no tienen cara, se les ha devuelto en contra”.

Una relación con altibajos: Enrique Paris, 72, e Izkia Siches, 35, tienen una historia que se remonta a la década pasada, cuando ambos eran dirigentes gremiales que presionaban a los gobiernos de turno por el fortalecimiento de la salud pública.

- Él había comenzado su carrera gremial ligado a la Concertación, pero se acercó al piñerismo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, al sentirse distante del vuelco a la izquierda de la Nueva Mayoría. Siches había dicho provenir del mundo de la Nueva Mayoría, pese a sus vínculos con el Frente Amplio.

- La primera etapa de su relación fue positiva. Paris fue presidente del Colegio Médico entre 2011 y 2017, mientras que Siches fue titular metropolitana del gremio entre 2014 y 2017, cargo al que llegó derrotando a la lista de Paris. Fuentes conocedoras de las reuniones cuentan que fue él quien habló en un consejo del Colmed para aplacar la resistencia que generaba en algunos médicos mayores la llegada de una doctora joven al cargo, diciendo que la “doctora Siches había ganado las elecciones”, y que correspondía trabajar con ella. Añaden que Siches no tenía cómo llegar a su casa a esa hora de la noche, y que él se ofreció a llevarla tras la reunión.

- En ese período compartieron en múltiples actividades gremiales. En abril de 2016 participaron en una manifestación en favor de la salud pública y las asignaciones de sus profesionales, donde Paris, micrófono en mano, dijo que “estamos luchando por ellos (los pacientes) y por la salud pública de nuestra patria”. Quien sostenía el megáfono para amplificar su voz era Siches, la que gritó “vamos” tras la arenga de Paris, según muestra un video viralizado estos días.

- En mayo de 2017, Siches se convirtió en la primera presidenta del gremio, tras vencer a la lista de continuismo promovida por Paris. Una de sus primeras declaraciones fue de agradecimiento a su predecesor: “Le tengo un cariño especial al doctor Paris. Nos ha acompañado y nos ha enseñado mucho en estos tres años y valoro mucho lo emocionado que está”.

Los primeros desencuentros: Ambos se reencontraron en la mesa social Covid convocada por el gobierno de Piñera para recibir distintos puntos de vista sobre la pandemia que había llegado a Chile en 2020. Allí su relación marcó un punto bajo.

- En abril de 2020, Siches dijo en una entrevista que la instancia creada por el entonces ministro Gonzalo Blumel, era un espacio “para dejarnos tranquilos a los alcaldes y el Colmed en forma cosmética”. Paris mandó un correo a todos los miembros en que pedía que ella aclarara sus dichos en la siguiente sesión. Ya en la reunión, le pidió explicaciones: ella contestó que sus críticas eran válidas, y que no comprendía por qué Paris era parte de esa mesa “si no representa a nadie”. Molesto, el doctor abandonó la reunión telemática.

- Un segundo desencuentro ocurrió cuando Siches, al salir de una reunión en La Moneda, afirmó en los patios: “A mí no me sirve que el ministro Mañalich cambie el tono, necesito que se cambie la forma de gobernar esta pandemia”. Media hora después Paris le contestó en un noticiero: “Ella no representa a todos los médicos”. Cercanos a Siches dicen que ella comentó a su entorno que sacaba una lección de haber sido tan dura, pero también planteó sospechas de que Paris actuara como una suerte de vocero del Gobierno de Piñera para salir a atacarla.

“Cuenta con total disposición del Colmed”: Paris asumió la cartera de Salud en junio de 2020 y su llegada fue recibida positivamente por la presidenta del Colegio Médico, quien había tenido una relación crispada con su predecesor, Jaime Mañalich. “Cuenta con total disposición del Colmed”, tuiteó Siches.

El tono dialogante de Paris permitió semanas en que ambos dialogaron sobre la implementación del plan Paso a Paso y mejorar la trazabilidad.

Se siguieron comunicando: mantuvieron una relación cordial pero siempre institucional. Los problemas comenzaron cuando ella formuló objeciones al permiso de vacaciones que, a juicio de sus cercanos, fueron desoídas. Y se agudizaron a partir de las demandas del Colmed por las asignaciones al gremio.

El quiebre: En marzo de 2021, Siches dio una entrevista para el podcast La Cosa Nostra donde habló de los “infelices” del Gobierno y aseguró que Paris era “un buen soldado” de Piñera, pero que no tomaba la decisiones sobre la pandemia. Ese episodio cortó la relación. El Colmed sacó un duro inserto contra La Moneda. Siches fue denunciada por miembros del gremio y se abrió una investigación del tribunal de ética.

- A fines de ese mes ambos se reencontraron en una sesión en el Senado —él asistió en forma presencial y ella telemática—, donde los parlamentarios observaron en silencio un tenso debate

- Con Siches en posnatal, el Colmed quebró su relación con el Gobierno al salir de la mesa social covid.

- Para entonces corría junio de 2021 y la doctora presentó en forma telemática un plan alternativo al Paso a Paso denominado “Vivos nos necesitamos”, que buscaba no reducir sino eliminar la circulación del coronavirus. Su primera medida fue un “cortocircuito pandémico”, que en la práctica implicaría detener la mayoría de las actividades productivas del país por 3 semanas.

Y Paris respondió, sin mencionar el plan de Siches, que era “imposible tener cero virus”.