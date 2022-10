Presidente Boric alista viaje a La Araucanía para antes del tercer aniversario del 18-O

La visita duraría más de un día e incluiría activar la participación de enviados de la ONU en el plan Buen Vivir. El Presidente Boric dijo que iría a La Araucanía cuando estén “las condiciones para que ese viaje, por cierto, sea seguro”. Tras múltiples visitas de otros personeros, la ministra Tohá dijo el 1 de este mes que el viaje ocurriría “muy próximamente” e iría acompañado de una “agenda contundente”.

La agenda de Boric. El 1 de mayo el Presidente Gabriel Boric dio una entrevista a TVN donde entregó una pista sobre la duración de su futuro viaje a la IX Región. “Cuando yo he estado en La Araucanía, una de las cosas que me dicen las comunidades es que no vengas con los tiempos huincas (extranjeros), no vengas en los tiempos huincas, en el sentido de que uno siempre va apurado”, dijo esa noche.

Conocedores de los preparativos plantean que el mandatario podría estar más de un día en la zona, como una forma de recalcar la idea, planteada también por la ministra del Interior, Carolina Tohá, de que éste no será un “recorrido”.

Respecto de la “agenda contundente” que buscaría anunciar, estas fuentes plantean que la respuesta estaría en el viaje que realizó el mes pasado a Nueva York, para participar de la asamblea general de Naciones Unidas.

El 20 de septiembre Boric mantuvo una reunión bilateral con su secretario general António Guterres, en la que habría abordado uno de los aspectos del Plan Buen Vivir lanzado en mayo: el acompañamiento solicitado por el gobierno a Naciones Unidas para los parlamentos territoriales.

Éste era uno de los aspectos centrales del plan de mayo para diferenciar el estado de excepción constitucional de emergencia de su administración del aplicado en el gobierno pasado. El lanzamiento de los parlamentos, anunciado entonces para julio, quedó postergado.

Respecto de la fecha, altas fuentes ligadas a éste plantean que el viaje se podría concretar antes del tercer aniversario del 18-O, mes en que se proyectan eventuales incidentes en Santiago, pero no así en La Araucanía.

El recorrido ministerial. La ministra Tohá llegó el viernes 30 de septiembre a La Araucanía, en el retorno de un jefe de gabinete a la región, luego del viaje realizado en marzo por su predecesora, Izkia Siches.