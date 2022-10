Senador Espinoza (PS) y fichaje de ex convencionales en cargos de gobierno: "Ha sido indecoroso"

El senador del PS aborda el desembarco en el Ejecutivo de los ex convencionales Ricardo Montero (PS) y Constanza Schönhaut (CS) en Interior, además de César Valenzuela (PS) en la subsecretaría de Prevención del Delito y de María José Oyarzún (RD) en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Quinta Región. “Ha sido una provocación para el pueblo de Chile. No sé cómo la ministra del Interior irá a pedirnos apoyo en temas de seguridad cuando pone en Prevención del Delito a un personaje como Valenzuela, que tuvo una animadversión tremenda con el Senado”, afirma.

-Hoy se cumple un mes desde el cambio de gabinete, ¿Cuáles han sido las fortalezas y debilidades del gobierno en el inicio del segundo tiempo?

-No hay ninguna duda de que la llegada de Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte le han dado un peso importante a un menguado comité político que tenía el gobierno del Presidente Boric, en áreas de tanta trascendencia como la Segpres e Interior. Desde ese punto de vista no hay ningún tipo de doble lectura de que ha sido para bien, por lo menos en la forma en la que se han llevado adelante estas cuatro semanas.

Pero no es menos importante señalar que todo eso el propio gobierno lo ha nublado con incorporaciones de exconvencionales en cargos de tremenda relevancia dentro del propio Ministerio del Interior. Por un lado el gobierno acierta y por el otro cometen errores. Es un error garrafal aquello, no concentrarse en una agenda que esté vinculada en los temas ciudadanos.

-Ayer el gobierno no conmemoró los 34 años del triunfo del NO, lo que generó malestar en sectores de tu partido. ¿Cuán profundas son las diferencias entre las dos almas del gobierno, representada por el Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad?

-Yo estoy plenamente de acuerdo con quienes han expresado su molestia por esta situación. El gobierno no puede olvidar, menos uno de izquierda, una fecha memorable para nuestro país, que marcó un antes y un después. Es una recuperación de la democracia después de una vil dictadura. Encuentro muy lamentable que el gobierno no haya dedicado un mínimo espacio para conmemorar una fecha tan importante como el 5 de octubre. Ellos no lo sienten como propio, sin lugar a dudas, porque eran niños en esos años, pero, no es menos cierto que han ninguneado -embajadores y ministros- los 30 años posteriores a la recuperación de la democracia.

-Ya son cuatro los ex convencionales que reforzaron al gobierno. En Twitter usted publicó que el Ejecutivo no entendió “nada de nada”, tras la confirmación del desembarco de Ricardo Montero (PS) a Interior. ¿Por qué?

-Mira, yo no estoy en contra de que ellos tengan la posibilidad de trabajar, porque son personas que se han educado y pueden tener competencias. Lo que yo encuentro que ha sido indecoroso por parte del gobierno es no haber esperado un tiempo prudente, porque esto ocurre a cuatro semanas de una situación catastrófica, que fue una derrota estrepitosa por culpa de estos convencionales que no quisieron escucharnos cuando les dijimos que Chile no quería una refundación completa. Dentro de ellos estuvieron (Ricardo) Montero, (Cristián) Valenzuela y la señorita Constanza (Schönhaut), entre otros. Entonces, cuando yo digo que no entendieron nada de nada es porque a la ciudadanía les molesta esta situación. Miles de personas dicen que esto es impresentable, que quienes se farrearon un momento histórico para Chile sean hoy los que ocupen cargos de relevancia dentro del Ministerio del Interior. Algunos de ellos, como el señor Montero, fueron autores de normas de ese borrador que son contradictorias a las mismas temáticas que hoy el gobierno impulsa desde Interior, como los temas de la Macrozona Sur.

-¿Por qué a tu juicio los exconvencionales deberían tener un veto temporal para acceder a cargos de gobierno?

-Porque no hay otra explicación que decir que fueron responsables directamente de haber hecho que un triunfo histórico se pierda por un rechazo en las urnas. Considero que el gobierno debió ser más precavido, más pulcro y decir ‘sabes qué, efectivamente estos señores fueron responsables, esperemos un poquito’. La puesta en escena de cómo han llegado algunos a Interior no lo han hecho ni con un ministro de Estado. Ha sido una provocación para el pueblo de Chile.

No sé cómo la ministra del Interior irá a pedirnos apoyo en temas de seguridad cuando pone en Prevención del Delito a un personaje como Valenzuela. Él tuvo una animadversión tremenda contra el Senado.

-¿Cómo ves que un grupo de parlamentarios de Socialismo Democrático se haya desmarcado de la mesa que conformó Chile Vamos y el oficialismo sobre el debate constitucional?

-Lo único que puedo decir al respecto es que es importante que se expresen todas las visiones del Senado. Si parlamentarios se han desmarcado lo han hecho porque han visto que, dentro de la hegemonía que se ha pretendido establecer en sectores del oficialismo, se están dejando de lado ideas que son tremendamente relevantes para el nuevo proceso que se viene. No podemos volver a cometer los mismos errores. Si esto significa que habrán fracturas, después esas mismas fracturas deben terminar en coincidencias que permitan de una otra manera en los acuerdos que se alcancen.

-¿Te invitaron a sumarte?

-Aún no, pero no lo descarto. No tengo ningún problema en poder acceder si siento que dentro del propio sector al que pertenezco no hemos sido consultados en los temas que nos parecen relevante.

-¿Cómo evalúas el manejo del Ejecutivo por el TPP 11, un tratado que usted dice que va a rechazar?

-Voy a rechazar. Seré consecuente con los que siempre he dicho. En este tema hemos tenido un gobierno zigzagueante, por un lado el Presidente da manga ancha porque su sector político no lo está respaldando en esto. Por otro lado sus ministros impulsan la aprobación de este tratado…