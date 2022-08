Tenso diálogo de ministra de Justicia en Senado por cierre de cárceles concesionadas si gana Apruebo

Por Ex-Ante COMPARTIR



jueves 4, agosto 2022 11:22 Hrs

La ministra Marcela Ríos (CS) tuvo este miércoles un agitado intercambio con los senadores de la comisión de Constitución, quienes le consultaron sobre el futuro de las 8 cárceles concesionadas del país, dado que el texto que irá a plebiscito el 4 de septiembre elimina el sistema. Tres de estas —Santiago 1, Antofagasta y Concepción— registraban sobrepoblación a mayo de este año. Ríos dijo que no se cerrarán penales, pero no explicó cómo lo harían si no hay norma transitoria.