Trasfondo: Jackson suma apoyo clave del PPD en su disputa con la ex Seremi que lo denuncia

Por Ex-Ante COMPARTIR



martes 6, diciembre 2022 11:21 Hrs

Este martes, la directiva del PPD emitió una declaración pública respecto de lo ocurrido con la ex seremi Patricia Hidalgo, quien milita en el partido y abandonó el cargo acusando a Jackson y al gobierno de haber recibido presiones para votar proyectos de una manera en que ella, pensaba, no era la correcta. El partido no la respaldó, un punto que era clave para el ministro, quien fuera el factotum de Boric en la primera etapa de su gobierno y hoy está siendo amenazado desde la derecha con una acusación constitucional o una interpelación.