Chileno en Ucrania: "Putin dijo que no iba a atacar a los civiles, pero no han respetado nada"

Mientras escala la crisis en Ucrania luego de la invasión por parte de Rusia, continúan conociéndose testimonios de chilenos que se encuentran en algunas de las regiones más golpeadas por el conflicto.

Uno de ellos es Rodrigo Provoste, quien vive en Odesa , una ciudad portuaria de casi dos millones de habitantes a la que describe como muy grande y turística.

En conversación con T13 Tarde, manifestó que “la situación ha sido caótica durante la mañana porque destruyeron el aeropuerto más importante de aquí de Odesa”.

“Lamentablemente también hemos sido golpeados a través de las bombas y lo más terrible es que murieron personas, murió una madre con dos hijos pequeños y otras personas más. Otras personas están heridas en este minuto”, agregó.

Acerca de esto último, Rodrigo Provoste lamentó que “supuestamente el presidente (Vladimir) Putin dijo que no iba a derribar a los civiles, no iba a hacer daño, pero no han respetado absolutamente nada. Y tampoco lo van a respetar”.

“La idea de ellos es tomarse esta ciudad porque es una ciudad portuaria que a ellos les conviene tomársela. De alguna forma, sí o sí, lo van a hacer, y desgraciadamente los civiles son parte de toda esta tragedia que está ocurriendo injustamente”, continuó.

En tanto, el chileno recalcó que “la gente está muy temerosa. Yo no sé si esta noche nosotros vamos a poder dormir, yo creo que va a ser muy difícil. No sabemos qué va a acontecer durante la noche, nadie sabe nada, entonces está el temor de que pueden bombardear a medianoche o durante la madrugada. Mucha gente ya está preparándose para dormir en los sótanos”.