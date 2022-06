Reportan desaparición de periodista de The Guardian en Amazonía brasileña: Había recibido amenazas

Dom Phillips fue visto por última vez durante este fin de semana en la región de Javari del Estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú.

Medios de comunicación reportaron este lunes la desaparición del periodista británico Dom Phillips en la Amazonía brasileña, días después de haber recibido amenazas.

Phillips, colaborador de medios como The Guardian, The Washington Post, The New York Times y Financial Times, fue visto por última vez durante este fin de semana en la región de Javari del Estado de Amazonas, cerca de la frontera con Perú.

Según recogió The Guardian, el reportero viajaba con el ex funcionario de Gobierno Bruno Araújo Pereira, encargado de proteger a pueblos indígenas aislados de Brasil, quien había sido objeto de amenazas de parte de madereros y mineros.

El periodista, con más de 15 años de trabajo de corresponsalía sobre Brasil, se trasladaba en bote hacia una región conocida como Lago do Jabururu y arribaron al destino el viernes por la noche.

Sin embargo, el domingo por la mañana ambos habrían comenzado a regresar por río a Atalaia do Norte, en un viaje que no debería haber durado más de tres horas , pero luego se envió un grupo de búsqueda a las 14:00 horas, tras no llegar. No hubo resultados.

A través de un comunicado, el grupo indígena Univaja apuntó que ambos hombres recibieron amenazas días antes de su desaparición, pero no ahondó en detalles.

Por su parte, un vocero de The Guardian afirmó que el medio está "muy preocupado y busca información urgente sobre el paradero y la condición del señor Phillips".

A su vez, apuntó que está en contacto con la embajada británica en Brasil y con autoridades locales y nacionales para poder aclarar los hechos.