Familia McCann solicitó test de ADN a joven que asegura ser Madeleine, su hija perdida

La joven continúa comparando sus características físicas a través de un cuenta de Instagram, la que ya cuenta con más de 411 mil seguidores.

La familia McCann, conocidos por la desaparición de su hija Madeleine McCann en Portugal en 2007, aceptaron realizarse un test de ADN con la joven que asegura ser su hija .

Durante la semana se han hecho virales las redes sociales de Julia Wandelt, una polaca que muestra similitudes con la niña británica, señalando que podría ser ella. “Ayúdenme, necesito hablar con Kate y Gerry McCann. Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme", dice en su videos.

Este domingo el medio inglés The Mirror informó que la familia aceptó realizarse un test para confirmar o descartar si es que se trata de su hija perdida.

Una fuente cercana a los McCann dijo a The Mirror que “ la familia no se arriesga, está dispuesta a analizar todas las pistas . Es importante que observen todos los factores, la niña se parece. No hay duda de eso”.

“Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma”, concluyó.