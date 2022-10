Habla prima de chilena que murió en Hawái: "Se fue por seguir luchando y cumplir sus sueños"

Nicole Chávez (28) murió el sábado en las cataratas de Wailua. Su prima, Dantiza, dialogó con T13.cl, y afirmó que estaba de vacaciones en Hawái a la espera de concretar un viaje a Australia, puesto que había ganado una visa de estudio. “Viajó recién el lunes pasado, ni siquiera alcanzó a llegar a su destino”, dijo.

Una prima de la chilena Nicole Chávez (28), quien falleció en Hawái, manifestó que la familia requiere de ayuda y dio detalles sobre lo que la llevó a dejar Chile. “La ‘Nico’ se fue por seguir luchando y cumplir sus sueños”, dijo.

En entrevista con T13.cl, Danitza manifestó que “la 'Nico' se ganó una visa de estudio a Australia. Ella iba a estudiar inglés en Australia, iba a hacer su vida allá. Ella siguió sus sueños , pero antes se fue de vacaciones a Hawái y de Hawái viajaba a Australia (…) viajó recién el lunes pasado, ni siquiera alcanzó a llegar a su destino”.

“Le hicimos muchas despedidas porque, en realidad, ella iba a tomar otro rumbo, otra vida y lejos de toda la gente que la quiere. Se hicieron despedidas masivas, con mucha gente. Mucha gente la quería y nos duele demasiado su partida”, añadió.

De igual forma, apuntó que Nicole viajó con otra chilena, que también había ganado una visa de estudio en Australia y que le había dado la idea de ir a Hawái de vacaciones antes de concretar la llegada a territorio oceánico.

“Quién dice que no a Hawái y a mi prima le pareció una idea fantástica de antes de llegar a estudiar irse unos días de vacaciones. Iban a estar una semana y horas antes del accidente ella se comunicó con mi tía, con su mamá, y le decía: 'Mami, acá es maravilloso, no me dan ganas de dormir, solo quiero disfrutar, me levanto con muchas ganas. De verdad que todo es maravilloso aquí, es como estar en el paraíso'", contó.

Si bien dijo desconocer en detalles cómo ha avanzado la investigación policial, Danitza manifestó que tras realizar comunicarse con su madre, Nicole fue a hacer trekking a las cataratas. “Ahí mi prima sufrió una caída que fue mortal (…) Nosotros no lo podíamos creer”.

“Ella era ingeniera, ella se tituló (...) la vida de la 'Nico' era exitosa, era joven, tenía sus metas claras, invitaba de viaje a su familia, a su madre la llevó a Isla de Pascua. La 'Nico' siempre triunfadora, los primeros lugares cuando trabajaba como vendedora (...) trabajaba vendiendo maquinarias”, subrayó, apuntando que “la 'Nico' se fue por seguir luchando y cumplir sus sueños ”.

“Es una tragedia horrible y nadie se espera algo así. Nosotros de verdad quedamos con la noticia muy mal, todos los días, hasta el momento, pedimos que la 'Nico' llegue pronto acá y que pueda descansar realmente en paz, porque pienso que ella está allá solita... solita esperando el proceso y entiendo que todo el proceso debe ser muy largo, porque está fuera del país, pero lo ideal sería que por favor nos ayudaran y la trajéramos pronto”, cerró.

Familia pide ayuda

Danitza afirmó que la familia ha iniciado labores para reunir fondos y así financiar diversos gastos asociados al hecho.

“Lo que necesitamos es todo tipo de ayuda, por ejemplo, para poder costear los pasajes de la familia, en caso de que conozcan a alguien allá, que tenga un dato de un hostal más barato en Hawái, la verdad es que es mucha la información que pedimos, no solamente ayuda monetaria”, dijo.

En ese sentido, señaló que “necesitamos que apoyen mucho a la familia, ya que tienen que contratar una funeraria allá, una funeraria acá y les dijeron que la investigación iba a demorar un poco porque iban a investigar la muerte”.

Y es que actualmente se está investigando la muerte de Nicole, dado que las autoridades locales buscan esclarecer que el hecho haya sido accidental y no provocado.

Para la ayuda monetaria, la familia dispuso de la cuenta corriente N° 1999260471-9 del Banco Falabella, RUT 19.039.200-7, nombre Dominique Gaete Sepúlveda.