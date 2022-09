Harry y Meghan estarían "furiosos" por decisión del rey Carlos sobre sus hijos

La pareja se encuentra en Londres y ha participado en algunas de las actividades en el marco del funeral de la reina Isabel II. Reportes desde Inglaterra señalan su molestia por la forma en que se asignarán los titulos a Archie y Lilibet.

Los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle no recibirán títulos de Su Alteza Real, dejando a la pareja exiliada y una vez más "furiosa" con la familia real por el desaire, según un informe de The Sun.

El padre de Harry, el nuevo rey Carlos III, sin embargo acordó otorgarles pronto los títulos de príncipe y princesa a sus nietos Archie, de 3 años, y Lilibet, de 1 .

Tras una semana de tensas negociaciones, finalmente se negó que que se les conozca como "His or Her Royal Highness" (HRH), títulos que fueron despojados de sus padres después de que abandonaran a la familia y al Reino Unido en 2020.

"Ese es el acuerdo: pueden ser príncipe y princesa, pero no Su Alteza Real porque no son miembros de la actual realeza", dijo una fuente al famoso periódico.

La decisión se dio en medio "muchas conversaciones durante la última semana" desde que el padre de Harry se convirtió en rey en el momento en que su madre de 96 años murió el jueves pasado.

"Han sido implacables desde que murió la reina", dijo la fuente sobre el duque y la duquesa de Sussex, diciendo que "han insistido en que Archie y Lilibet son príncipes y princesas. Pero se han quedado furiosos porque Archie y Lilibet no pueden tomar el título de Su Alteza Real", insistió la fuente.

Hasta ahora, Archie y Lilibet solo se conocen como Señor y Señorita en el orden oficial de sucesión, donde son sexto y séptimo en la línea de sucesión al trono.