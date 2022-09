Hombre intenta acceder desnudo a juicio por exhibicionismo: sólo llevaba zapatos

Policías de Valencia, en España, impidieron su ingreso y le advirtieron de una sanción debido a una situación particular.

Un hombre intentó este martes acceder completamente desnudo –sólo llevaba calcetines y zapatos– a los juzgados de Valencia, en España , para asistir a un juicio por exhibicionismo.

Según explicó a los medios el sujeto, Alejandro Colomar, la audiencia a la que fue citado durante esta jornada es para ver su recurso a una sanción administrativa de la que fue objeto por pasearse desnudo, según detalló el medio español El Mundo .

Sin embargo, su intento de ingresar sin ropa al juzgado no tuvo éxito, pues agentes de la Guardia Civil le impidieron el paso cuando trataba de acceder desnudo. Otro grupo de policías lo rodeó y lo obligaron a vestirse, advirtiéndole que arriesgaba una sanción si no lo hacía, pues en ese preciso instante un menor también ingresaba al edificio.

“Alejandro ya tuvo un juicio penal, le condenaron por entrar a una comisaría desnudo. Este juicio se ha perdido en primera instancia y en la Audiencia Provincial, y está pendiente de casación al Supremo. Es probable que acabe en el Constitucional”, admite su letrado.

“La mayoría de sanciones que le ponen no suelen ser por la vía penal, sino por vulneración del artículo 37 de la conocida como Ley Mordaza, que sanciona el exhibicionismo obsceno cuando no sea delito, es decir, cuando no se produzca ante menores. Por el momento, hemos ganado alguna sentencia alegando la vulneración de sus derechos fundamentales o del principio de legalidad, ya que muchas ciudades no tienen ordenanza al respecto”, agrega.