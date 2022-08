Joven rechaza 4 mil millones de dólares de una herencia: “No quiero ser tan rica”

La mujer austriaca que se ha manifestado para aumentar los impuestos a los millonarios reconoció que “no ha hecho nada” para recibir ese dinero y que solo es suerte de haber nacido en una familia millonaria.

Un caso poco usual protagoniza la joven austriaca Marlene Engelhorn, miembro de una familia millonaria y que los últimos días ha dicho que quiere renunciar a gran parte de la herencia que recibiría.

La joven de 29 años es nieta de Friedrich Engelhorn, el fundador de la farmacéutica Badische Anilin-und Soda-Fabrik, una de las más reconocidas en el mundo, y la fortuna que mantiene su familia y que ella heredaría está avaluada en 4 mil millones de dólares, algo así como 3.600 millones de pesos chilenos.

El caso ha sido replicado por medios de comunicación de todo el mundo y llamó la atención porque la joven estudiante de Lengua y Literatura de la Universidad de Viena dijo que su deseo es renunciar al 90 por ciento de la herencia .

“Gestionar ese patrimonio conlleva mucho tiempo. No es ese mi proyecto de vida. No es que no quiera ser rica, es que no quiero ser tan rica”, dijo la joven.

Engelhorn ha participado de distintas manifestaciones en favor al aumento de los impuestos a las personas más ricas y se reconoce como cercana a la izquierda política. Impulsó el movimiento “Tax Me Now” (Cóbrame ahora), que también es apoyado por otros 50 herederos de grandes fortunas de distintas partes del mundo.

“No puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo. Hemos llegado al final del camino cuando otras 250 millones de personas se verán empujadas a la pobreza extrema este año”, opinó Engelhorn.

“No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, agregó.