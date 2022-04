Niño manejó una micro por más de 3 kilómetros y chocó varios autos: "Pude haber matado a alguien"

El menor de 12 años de edad se subió al medio de transporte y lo condujo por 30 cuadras provocando diversos daños en Córdoba, Argentina.

Un niño de 12 años manejó más de tres kilómetros una micro que estaba fuera de servicio por problemas mecánicos en Córdoba, Argentina.

Se trata de un hecho registrado durante la tarde del domingo, en Ersa, donde el niño condujo el vehículo de transporte, provocando varios daños a otros autos.

Según recogió La Nación, la micro estaba vacía al momento de ser sustraída por el menor de edad, pues incluso tenía puestas las llaves.

Tras echarla a andar, manejó por más de tres kilómetros, recorriendo unas 30 cuadras y chocando dos autos.

Tras esto, el menor de edad fue detenido por la policía y se abrió una causa por hurto y daños.

De acuerdo a lo reportado por TN, el niño afirmó que un sujeto que estaba sentado en el puesto del conductor de la micro le dijo "que me sentara al volante y manejé por la calle Espora".

"Vi el omnibus frenado ahí, me acerqué y vi a un hombre sentado en el lugar del conductor", señaló.

"Yo manejé por la calle Espora. Había dos autos en doble fila, estaban parados. Los rocé y él se bajó ese hombre que no sé quién era, si era chofer o era un mecánico".

"Se baja y me dice que se vuelve a la empresa. De ahí yo sigo manejando hasta que llego a la placita (...) me venía siguiendo de atrás una persona, que en el video sale corriendo. Me bajé asustado, llorando. Le dije que no me pegara, porque era un niño", agregó, manifestando que esa persona fue quien notificó a las autoridades y luego a su padre.

Más tarde, el menor de edad dijo que " pude haber matado a alguien o haber chocado a un niño, a una persona, a un auto con una familia adentro. Pude yo mismo tener un accidente... vi que era un peligro, pero me iba fijando".

