Unión Europea advierte que fuerzas rusas serán "aniquiladas" si usan armas nucleares

Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE, aseguró que cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta tan fuerte "que el ejército ruso resultará aniquilado".

El jefe de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, advirtió a Rusia que sus tropas serían "aniquiladas" por la respuesta occidental caso el presidente ruso, Vladimir Putin, cumpla con su amenaza de utilizar armas nucleares en Ucrania.

"Cualquier ataque nuclear contra Ucrania generará una respuesta; no será una respuesta nuclear pero será tan fuerte desde el punto de vista militar que el ejército ruso resultará aniquilado", dijo el dirigente español.

Para Borrell, el presidente Putin "asegura que no está mintiendo. Y no puede permitirse el lujo de fanfarronear ahora".

Es necesario que quede claro, añadió, que "quienes apoyan a Ucrania -la UE y sus estados miembros, Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- tampoco están fanfarroneando".

Después que el gobierno ruso decidió anexar cuatro territorios de Ucrania, Putin advirtió que para defenderse Rusia tendrá el derecho de utilizar todos los recursos a su alcance, en una clara referencia a las armas atómicas.

Este jueves, el secretario general de la OTAN , Jens Stoltenberg, advirtió que tal escenario, aún con el uso de armas atómicas pequeñas, tendría "severas consecuencias".

AFP - Presidente de Rusia, Vladimir Putin

"Rusia lo sabe. No voy a entrar ahora en detalles sobre nuestra respuesta, pero claramente esto cambiaría de manera fundamental la naturaleza del conflicto", dijo Stoltenberg en la sede de la OTAN.

Esta alianza militar, dijo el dirigente noruego, "no es parte del conflicto" aunque apoya a Ucrania. Stoltenberg reiteró que la OTAN no ha percibido ninguna "señal de que Rusia a cambiado su postura nuclear, pero la vigilamos las 24 horas del día, siete días a la semana".

El jefe de la OTAN añadió que "tenemos muy buena información de inteligencia", y agregó que "hemos vigilado las instalaciones nucleares de Rusia durante décadas".

Formalmente, la OTAN aún no llegó a amenazar con usar su arsenal nuclear para responder a Rusia, ya que Ucrania no es un país miembro de la alianza militar y por lo tanto no está cubierto por su cláusula de autodefensa.