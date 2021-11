Aucán Huilcamán y hechos de violencia en Cañete: "Fue un acto irracional de los marinos"

El líder del Consejo de Todas Las Tierras, en conversación con Tele13 Radio, comparó estos hechos con el caso Catrillanca, donde se mostraron pruebas que después fueron desestimadas.

Aucán Huilcamán , líder del Consejo de Todas Las Tierras, acusó un uso irracional de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas durante los hechos de violencia ocurridos el miércoles en la ruta que une Cañete y Tirúa, en la región del Biobío.

En el incidente falleció Jordan Llempi, de 23 años, y resultaron heridas tres personas, una de ellas de gravedad.

"Fue un acto irracional de los marinos que ahí estaban despejando la ruta (...) las personas fueron atacadas de manera irracional de parte de unidades militares. Al momento que fue recogido, Llempi no tenía ningún elemento en su mano y lo confirma su esposa, que ellos estaban observando desde lejos, desde su casa y su esposo fue alcanzado por la bala", declaró Huilcamán en diálogo con Tele13 Radio.

Asimismo, insistió en que ninguna de las víctimas participaba de protestas y menos de una emboscada.

"Las personas han afirmado que no tenían ningún tipo de participación, porque ninguno estaba participando de algún tipo de protesta, además debo agregar que el gobierno siempre tuvo información incierta porque dio por muerto a dos personas cuando eso no sucedía, además hay más personas heridas a raíz de que los disparos que se dieron fueron indiscriminados hacia los domicilios de las personas que viven en el contorno de esa carretera", señaló.

En este mismo contexto, Huilcamán acusó al gobierno de querer colombianizar la zona de la Araucanía para justificar los actos de violencia de una y otra parte. "Casi está pasando lo que quería conseguir la ex presidenta Bachelet en La Araucanía y de alguna manera lo está consiguiendo el Presidente Piñera de querer colombianizar La Araucanía", aseveró.

Y añadió: "Es exactamente el manual de Colombia, donde actuaban grupos irregulares que se está aplicando en La Araucanía. Y yo digo lo de Colombia porque yo conozco perfectamente la situación como ahí se dieron para justificar actos de violencia".

Por otra parte, el líder del Consejo de Todas Las Tierras afirmó que lo ocurrido en Cañete el pasado miércoles es un hecho similar al caso Catrillanca donde se mostraban pruebas que después fueron desestimadas.

"Estamos frente a un hecho casi similar a lo que pasó con Camilo Catrillanca con todas las consecuencias, y la operación Huracán. Ayer [jueves] la Fiscalía dejó libre a los dos mapuche supuestamente que estaban involucrados y esto con las pruebas que exhibió la Armada, la Fiscalía los dejó libres porque esas personas no tenían ningún nivel de participación", detalló.

Polémica por consulta ciudadana

Aucán Huilcamán presentó un recurso de protección en contra del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas , y el presidente de la Asociación de los alcaldes de La Araucanía, Alfonso Coke, por la consulta ciudadana de la prórroga del Estado de Excepción.

Huilcamán afirmó que la convocatoria es una incitación a las odiosidades raciales, donde no aplica el prinicipio de la igualdad, ya que el 90% de los mapuche no podrá participar porque porque para ello está habilitado un sistema electrónico del cual las comunidades mapuche no tienen acceso.

"Esta es una consulta entre amigos, además de las odiosidades y de la situación de exclusión que establece", cerró.