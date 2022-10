Boric por migrantes que piden que no los fiscalicen: "Quien no cumple la ley debe responder"

Un grupo de migrantes en el norte del país anunció una movilización producto de las fiscalizaciones hechas por Carabineros.

El Presidente Gabriel Boric afirmó que "en Chile quien no cumple la ley debe responder ante la Justicia, le guste o no" a raíz de la viralización de un registro en que migrantes en el norte del país anuncian una protesta para solicitar que Carabineros de Chile no los fiscalicen.

Fue durante este jueves en la mañana que se difundió un registro en el que una migrante, que llevaba uniforme de una app de delivey, manifestó que "nos vamos a ver en un paro forzoso por medio de lo que estamos pasando, las motos que tenemos detenidas allá, personas que tenemos licencia, otros que no tenemos documentación , pero igual estamos trabajando".

"Nos vamos a ver a la decisión de un paro forzoso. Aquí estamos todos nuestros compañeros, por favor, el apoyo a nuestros ciudadanos, hermanos venezolanos, hermanos chilenos también. No estamos haciendo nada malo", complementó en la intervención.

En esa línea, añadió que "el paro sería forzoso hasta el lunes y el día de mañana (viernes) vamos a tener una marcha que va a salir desde el McDonald's y la concentración terminará en la Gobernación" de la Región de Tarapacá.

Conocido el registro, el Presidente Gabriel Boric reaccionó a través de Twitter, subrayando que "Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la Ley se cumpla y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo".

"En Chile quien no cumple la Ley debe responder ante la Justicia , le guste o no", cerró el mandatario.

Junto a las palabras del Presidente Boric, el Programa Nacional de Fiscalización de Transportes entregó detalles sobre los requisitos que exije la ley para los motociclistas.

"Licencia de conducir clase C y revisión técnica es parte de la documentación que la Ley de Tránsito exije para todos los moticiclistas".

"De no cumplir con ese tipo de exigencias en las fiscalizaciones se cursan infracciones o retiro de circulación en caso que corresponda", complementaron.

