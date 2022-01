CMF multa con UF 3.000 a Mutualidad de Carabineros por una serie de irregularidades

Las investigaciones del regulador concluyeron que la presentación de información financiera "no se ajusta a la realidad de la compañía durante un período prolongado”.

El consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) resolvió cursar una multa de UF 3.000 -un poco más de $ 93,5 millones- contra la Mutualidad de Carabineros luego de encontrar una serie de irregularidades en los estados financieros de la entidad.

El regulador concluyó que la mutual "al no sujetarse a las reglas sobre contabilización y provisiones a primas por cobrar y no enviar los estados financieros dentro de los plazos previstos en la norma, en primer lugar, vulnera una disposición expresa sobre el particular y, en segundo lugar, su envío fuera de plazo impide a este servicio y al mercado efectuar un análisis oportuno de la situación financiera de la compañía y por ende, velar por el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado financiero, considerando los intereses de los asegurados".

Ahondó en el documento de más de 100 páginas que "una conducta que resulte en la contravención de las normas impartidas por esta Comisión, no sólo debe ser reprochada y sancionada por su contenido eminentemente infraccional, sino que, además, debe ser prevenida por el riesgo que dicha conducta produce en el mercado de seguros".

La CMF expuso que "se observa un incumplimiento a disposiciones que tienen por objeto resguardar la fiabilidad y veracidad de la información contable y financiera proporcionada por la Mutualidad, toda vez que no se dio cabal cumplimiento a las normas sobre forma, contenido y presentación de los estados financieros".

Asimismo, la entidad tampoco cumplió las instrucciones sobre contabilización y provisiones a primas por cobrar.

De esta manera, las infracciones que cometió la Mutualidad de Carabineros se debió a "la presentación de información financiera que no se ajusta a la realidad de la compañía, durante un período prolongado, obviando las instrucciones que este servicio".

De acuerdo a la resolución de la Comisión, no hubo colaboración especial de la mutual investigada, "limitándose a responder los requerimientos formulados en calidad de fiscalizada".

No obstante, la defensa de la entidad reconoció los hechos, pero "no la libera de la responsabilidad por infringir regulaciones expresas y específicas de esta Comisión".

La investigación contra la mutual comenzó cuando la Intendencia de Seguros de la CMF remitió a la Unidad de Investigación de la misma "una denuncia interna, dando cuenta de posibles infracciones a la normativa por parte de Mutualidad de Carabineros".

Apuntó que las acciones en que incurrió la entidad "ha de considerarse que la vulneración a las normas de información y contabilización, ponen en riesgo justamente la función fiscalizadora de este servicio y las decisiones de asegurados y otros agentes de mercado, todo lo cual atenta contra el correcto funcionamiento del mercado asegurador".

