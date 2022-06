Colmed pide que Minsal se retracte por acusación de torturas en psiquiátrico de Valparaíso

"De acuerdo a los abogados del Colegio Médico, no hay ningún elemento en el cual se pueda configurar el delito de torturas", señaló el líder del gremio, Patricio Meza, en diálogo con Tele13 Radio.

El presidente del Colegio Médico (Colmed), Patricio Meza, emplazó al Ministerio de Salud (Minsal) a que se retracte de la acusación de posibles torturas al interior del Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso.

Fue durante este miércoles que se reveló que la autoridad sanitaria interpuso una denuncia ante Fiscalía por supuestas torturas al interior del recinto, afirmando que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia y "sin ajustarse debidamente a la norma técnica pertinente".

Sin embargo, desde el Colmed se han mostrado críticos de las afirmaciones de la cartera gubernamental y, en diálogo con Tele13 Radio, el líder del gremio, Patricio Meza, ahondó en la controversia.

"El protocolo del Ministerio de Salud habla de anestesia general (en la realización de terapias electroconvulsivas). El protocolo de ese centro habla de anestesia de sedación (...) y por eso lo importante que nosotros destacamos, es que esto hay que investigarlo ", dijo.

Getty Referencial Lee También > Crean un programa de terapia gratuito para víctimas de agresiones sexuales en Chile

Al respecto, afirmó que "esto no es una situación que se hacía a escondidas, se hacía en un hospital público, con la autorización, con conocimiento de las autoridades correspondientes para poder realizarlo".

"A nosotros los que nos preocupa es que se intente hacer responsable al personal de salud de las falencias y abandono que ha habido durante muchos años, por muchos gobiernos de lo que es la salud mental de nuestro país", problematizó el líder del Colmed.

Y profundizó afirmando que "lo grave de esta acusación es que acá fueron tildados de torturadores los equipos de salud del hospital".

"De acuerdo a los abogados del Colegio Médico, no hay ningún elemento -en el contexto de la atención de salud de ese hospital- en el cual se pueda configurar el delito de torturas", añadió.

Por lo mismo, reconoció que "eso es lo que nos tiene muy incómodos , porque es el Estado de Chile el que está acusando a sus trabajadores de que al interior de su recinto no se le den las condiciones de trabajo adecuadas para cumplir con todos los protocolos. Y de acuerdo a la información (...) no es el único lugar donde se estaría realizando este tipo de tratamiento sin anestesia general y tampoco es la única situación en el país en que no se cumplen los protocolos por las falencias económicas que tiene el país para brindarle a los trabajadores todos los elementos que les permitan ceñirse rigurosamente a los protocolos".

Agencia Uno - Patricio Meza, presidente del Colegio Médico

De igual forma, señaló que como salió a la luz la problemática respecto a la atención de salud mental en Chile, por lo que llamó a la ministra a "que se haga cargo de esto" y que se solucionen temáticas relacionadas con otros recintos hospitalarios.

Sobre los acercamientos con la cartera, Patricio Meza dijo que "hemos estado en conversaciones, porque esto es un hecho tremendamente delicado y estamos esperando que, entre otras cosas, visite la zona y que esta se acompañe de presupuesto para poder corregir todas las falencias que existen en ese hospital".

"Queremos que la autoridad solicite investigar a quen sea necesario y se tomen las medidas cuando se demuestra algún hecho (...) para que no se repitan, se sancionen y repare el daño que se pueda producir. Lo que no estamos de acuerdo es que, sin mediar una investigación, se catalogue como torturas", insistió.

Y, por lo mismo, afirmó que "creemos que el Ministerio se tiene que retractar de estas afirmaciones , porque creemos que tenemos la convicción que no se configura esa figura penal (...) y lo que nosotros sí vamos a exigir es que, justamente a raíz de este punto, que efectivamente el Ministerio de Salud se haga cargo de los problemas de salud mental".