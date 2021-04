Compensación para usuarios de iPhone: habilitan sitio web donde se hará la inscripción

El monto total del acuerdo involucra 2.500 millones de pesos (3,4 millones de dólares), aproximadamente, tras dos años de disputa en la justicia. Ya está operativo el portal. Proceso partirá no antes de agosto.

Luego de que la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) alcanzara un acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) en la demanda colectiva presentada a fines del 2018, este miércoles se habilitó finalmente el sitio web para que los usuarios puedan solicitar su compensación.

Eso sí, el proceso de inscripción -que durará tres meses- tendrá lugar no antes del 15 de agosto.

Odecu presentó una demanda colectiva luego que Apple reconociera que con sus actualizadores de software ralentizaba deliberadamente algunos modelos de teléfono iPhone a medida que se hacían "viejos".

Gracias al acuerdo establecido, la organización consiguió un monto global de 84.167 Unidades de Fomento (UF), aproximadamente 2.474 millones de pesos (3,4 millones de dólares) que se repartirá entre las y los usuarios de 7 modelos de iPhones.

Estos son iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus y iPhone 7 SE, que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Requisitos para solicitar el beneficio individual

Según se detalla en el sitio web donde hacerse al trámite, www.conciliacionsmartphones.cl, el solicitante debe ser un usuario chileno, actual o pasado, cuyo equipo elegible haya experimentado una reducción en el rendimiento durante la ejecución del sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para equipos iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE) o iOS 11.2 o posterior (para equipos iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

Asimismo, la persona que pida el beneficio no debe encontrarse comprendido en las causales de exclusión contempladas en la Conciliación.

Finalmente, el solicitante deberá llenar el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual (Anexo A de la Conciliación) mediante la sección "documentos" del portal web y acompañar dicho formulario con una copia de cédula de identidad.

¿Cómo se recibirá el pago?

El pago del beneficio se realizará mediante la modalidad que se elija en el Formulario de Solicitud de Beneficio Individual, la que podrá ser transferencia electrónica a una cuenta bancaria a nombre del beneficiario de la conciliación o emisión de un vale vista a nombre del beneficiario.

En el caso de que se presente más de un solicitud por un equipo elegible, se debe esperar su procesamiento, ya que demorará la respuesta y pago.