Doctor Ugarte da consejos para guardar mascarillas ante flexibilización de normas sanitarias

Desde este jueves se podrá transitar en lugares abiertos, con una distancia social de más de un metro, sin mascarilla. Se trata de la primera vez que se flexibiliza el uso del cubrebocas desde el inicio de la pandemia.

El doctor Sebastián Ugarte entregó una serie de recomendaciones para guardar las mascarillas en el marco de la flexibilización de su uso tras una norma emanada desde el Ministerio de Salud (Minsal).

Desde este jueves se podrá prescindir del uso de cubrebocas en espacios abiertos y siempre y cuando la distancia social entre las personas sea mayor de un metro y medio.

Al respecto, Ugarte recordó que "tenemos que seguir usando mascarilla en espacios cerrados o cuando estamos cerca de una persona (...) Paradero de micros donde se acumula la gente, filas para entrar a un local son ejemplos clásicos. En el transporte público tenemos que usarla, en el metro no solo subirnos al vagón sino que al entrar a la estación".

Sobre cómo guardar las mascarillas, el especialista señaló que "lo ideal es tener una bolsa de papel y ahí guardar la mascarilla, no un envase de plástico porque las partículas virales se mantienen por más tiempo en superficies como el plástico".

Además recomendó que quienes estén resfriados continúen el uso de mascarilla para no provocar contagios. "Si tienes síntomas respiratorios o una enfermedad crónica (...) y no es coronavirus, puedes salir pero tienes que salir con mascarilla para no contagiar a más personas", recalcó.