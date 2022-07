"Él me violó": El testimonio de la mujer que fingió pedir sushi para denunciar a expareja

"Yo llamé a Carabineros porque él me violó, abusó de mi", sostuvo la mujer sobre este terrible episodio que vivió este fin de semana. Tras la formalización del sujeto, el tribunal desestimó la prisión preventiva en su contra.

Este domingo, Carabineros informó que recibió un llamado de parte de una víctima de abuso que señalaba que quería "comer sushi". Todo para hacer entender a la funcionaria que su vida estaba corriendo peligro por parte de su ex pareja.

"Yo llamé a Carabineros porque mi ex estaba acá, no se quería ir. Estaba de una forma agresiva. Yo llamé a Carabineros porque él me violó, abusó de mí . Nosotros nos juntamos para hablar unas cosas y se hizo muy tarde, por eso se quedó", relató la víctima a los medios de comunicación.

Se trata de una joven de 20 años que llamó a Carabineros simulando que pedía sushi como señuelo para denunciar que había sido agredida sexualmente por su ex pareja al interior de su hogar.

Mientras entregaba los datos del supuesto pedido el hombre le quitó el teléfono. Carabineros llegó rápidamente al lugar, donde su personal simuló ser repartidores con la ayuda de vecinos, lo que les permitió ingresar al lugar y detener al sujeto.

Finalmente, el acusado de 22 años de edad fue formalizado por el delito de violación. Por su parte, la Fiscalía Centro Norte solicitó prisión preventiva para el imputado, lo que fue rechazado por parte del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Ante esto, la Fiscalía apeló verbalmente, por lo que el acusado deberá seguir privado de libertad, a la espera de la Corte de Apelaciones.