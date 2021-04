Encapuchados queman bus de sistema Red en Pedro Aguirre Cerda: intimidaron al conductor y pasajeros

El chofer de la máquina indicó que "ellos venían con la disposición de tomar el bus y quemarlo, esa era su intención porque con las cosas que traían".

Completamente quemado resultó un bus del sistema Red la mañana de este jueves, luego que un grupo de encapuchados lo incendiara a la altura de Avenida Departamental y Clotario Blest en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

El hecho ocurrió pasadas las 7 de la mañana, situación que provocó gran atochamiento vehicular.

Según lo informado por Carabineros, el chofer del bus, perteneciente al recorrido I-19, fue amenazado por cinco encapuchados, quienes lo intimidaron junto a los pasajeros para atacar la máquina.

En conversación con "Bienvenidos", Luis Leiva, conductor del bus, dijo que "ellos venían con la disposición de tomar la máquina y quemarla, esa era su intención porque con las cosas que traían, como acelerantes (…)".

Sobre cómo ocurrieron los hechos, detalló que "lo primero que me dicen es que siga conduciendo, que no me va a suceder nada, que lo que ellos necesitan es el bus, que se bajen los pasajeros lo más rápido posible y me hacen colocar el bus lo más al medio que se pueda de la calle".

Y añadió: "Ellos andaban con escopetas, no me apuntaron directamente (…) cuando yo me bajé ellos dispararon en el momento, no sé si fue para detener el tráfico y poder hacer la maniobra que era quemar el vehículo y después tiraron unos panfletos y ahí ya no vi nada más".