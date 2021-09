Tras más de 50 días: Encuentran cuerpo de mujer desaparecida en Punta Arenas

Guadalupe Oyarzún desapareció en la Reserva Nacional Magallanes y tras eso se iniciaron labores de búsqueda que dieron resultados luego de casi dos meses.

Este miércoles se confirmó el hallazgo del cuerpo de Guadalupe Oyarzún, mujer de 54 años que desapareció en la Reserva Nacional Magallanes, en el extremo sur del país.

La mujer había desaparecido hace 51 días en una de las zonas más complejas de Punta Arenas y tras alertarse su desaparición se desplegaron varios operativos en la zona para poder encontrarla.

Tras jornadas de búsqueda, finalmente se confirmó el hallazgo.

El fiscal Fernando Dobson comentó que "afortunadamente el día de hoy se ha encontrado el cuerpo".

"No obstante, aún hay que hacer algunas diligencias que tienen que ver con poder identificar la identidad, ya con algunas diligencias que va a hacer personal de laboratorio y Servicio Médico Legal, pero todo indica que efectivamente el día de hoy sent habría encorado el cuerpo de doña Guadalupe al interior de la Reserva", agregó el fiscal.

Sobre dónde fue encontrada, manifestó que ocurrió "al interior de la Reserva, en puntos en que por mejora de la situación climática se permitió internarse más al personal del GOPE y a las personas que han estado efectuando labores de búsqueda".

"La información general es que no se había llegado hasta este punto de la forma en que se constituyó el personal el día de hoy", agregó el fiscal Dobson.

"Es prematuro en este momento establecer alguna opinión sobre si hay o no participación de terceras personas. El cuerpo al ser hallado hay intervención de la fauna del entorno, entonces la mera inspección ocular no es un elemento suficiente para poder determinar si hay intervención de terceras personas. De allí la importancia no solo del protocolo (...) sino de otras pericias complementarias que puedan ilustrar" si hay intervención o su deceso fue de carácter accidental, comentó.